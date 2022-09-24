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Князь Потемкин проголосовал на референдуме в Мелитополе
Князь Потемкин проголосовал на референдуме в Мелитополе - РИА Новости, 24.09.2022
Князь Потемкин проголосовал на референдуме в Мелитополе
В Мелитополе Запорожской области один из избирателей пришел на участок в образе князя Григория Потемкина, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T21:41
2022-09-24T21:41
2022-09-24T22:59
григорий потемкин
запорожская область
мелитополь
владимир рогов
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. В Мелитополе Запорожской области один из избирателей пришел на участок в образе князя Григория Потемкина, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Сегодня во второй день голосования на референдуме на один из участков пришел местный житель в образе князя Григория Потемкина-Таврического. Это очень символически, потому как именно Потемкин основал Черноморский военный флот, а также такие города как Екатеринослав (ныне Днепропетровск), Херсон, Севастополь, Николаев, Мелитополь. Мало того - сегодня 283 годовщина со Дня рождения Григория Александровича Потемкина-Таврического", - сказал РИА Новости Рогов.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Запорожской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательные бюллетени содержат один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.
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григорий потемкин, запорожская область, мелитополь, владимир рогов, россия
Григорий Потемкин, Запорожская область, Мелитополь, Владимир Рогов, Россия
21:41 24.09.2022 (обновлено: 22:59 24.09.2022)
Князь Потемкин проголосовал на референдуме в Мелитополе
В Мелитополе один из избирателей пришел на референдум в костюме князя Потемкина