https://ria.ru/20220924/kakhovka-1819247482.html

В Новой Каховке вновь сработала ПВО

В Новой Каховке вновь сработала ПВО - РИА Новости, 24.09.2022

В Новой Каховке вновь сработала ПВО

Еще 8 взрывов прогремели в Новой Каховке в Херсонской области, работает ПВО, сообщают власти района. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T23:11

2022-09-24T23:11

2022-09-24T23:17

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Еще 8 взрывов прогремели в Новой Каховке в Херсонской области, работает ПВО, сообщают власти района.Ранее в Новой Каховке прогремели шесть взрывов, работала ПВО."23.05. В Новой Каховке работает ПВО: 8 воздушных взрывов", - говорится в сообщении администрации района в Telegram-канале.

новая каховка

херсонская область

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новая каховка, херсонская область