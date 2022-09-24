https://ria.ru/20220924/kakhovka-1819247482.html
В Новой Каховке вновь сработала ПВО
В Новой Каховке вновь сработала ПВО - РИА Новости, 24.09.2022
В Новой Каховке вновь сработала ПВО
Еще 8 взрывов прогремели в Новой Каховке в Херсонской области, работает ПВО, сообщают власти района. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T23:11
2022-09-24T23:11
2022-09-24T23:17
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Еще 8 взрывов прогремели в Новой Каховке в Херсонской области, работает ПВО, сообщают власти района.Ранее в Новой Каховке прогремели шесть взрывов, работала ПВО."23.05. В Новой Каховке работает ПВО: 8 воздушных взрывов", - говорится в сообщении администрации района в Telegram-канале.
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новая каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область
23:11 24.09.2022 (обновлено: 23:17 24.09.2022)
В Новой Каховке вновь сработала ПВО
В Новой Каховке вновь сработала ПВО, прогремели еще восемь взрывов