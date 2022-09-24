https://ria.ru/20220924/kakhovka-1819245828.html

В Новой Каховке сработала ПВО

В Новой Каховке сработала ПВО - РИА Новости, 24.09.2022

В Новой Каховке сработала ПВО

В Новой Каховке в Херсонской области вновь работает система ПВО, прозвучали шесть взрывов, сообщают власти района. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T22:53

2022-09-24T22:53

2022-09-24T23:02

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807034397_0:0:782:440_1920x0_80_0_0_4fe97ee6bddc116a8aaa881433b88dee.jpg

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Новой Каховке в Херсонской области вновь работает система ПВО, прозвучали шесть взрывов, сообщают власти района."22.40. В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Пятая... Работает ПВО: 6 воздушных взрывов", - говорится в сообщении администрации района в Telegram-канале.

новая каховка

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новая каховка, херсонская область