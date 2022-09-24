https://ria.ru/20220924/kakhovka-1819245828.html
В Новой Каховке сработала ПВО
В Новой Каховке сработала ПВО - РИА Новости, 24.09.2022
В Новой Каховке сработала ПВО
В Новой Каховке в Херсонской области вновь работает система ПВО, прозвучали шесть взрывов, сообщают власти района. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T22:53
2022-09-24T22:53
2022-09-24T23:02
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Новой Каховке в Херсонской области вновь работает система ПВО, прозвучали шесть взрывов, сообщают власти района."22.40. В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Пятая... Работает ПВО: 6 воздушных взрывов", - говорится в сообщении администрации района в Telegram-канале.
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новая каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область
22:53 24.09.2022 (обновлено: 23:02 24.09.2022)
В Новой Каховке сработала ПВО
В Новой Каховке сработала ПВО, было слышно шесть взрывов