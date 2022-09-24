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В Новой Каховке сработала ПВО - РИА Новости, 24.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/kakhovka-1819168253.html
В Новой Каховке сработала ПВО
В Новой Каховке сработала ПВО - РИА Новости, 24.09.2022
В Новой Каховке сработала ПВО
ПВО вновь работает в Новой Каховке в Херсонской области днем в субботу из-за ракетного обстрела, прозвучало не менее 14 взрывов, сообщили власти района. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T15:08
2022-09-24T15:14
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. ПВО вновь работает в Новой Каховке в Херсонской области днем в субботу из-за ракетного обстрела, прозвучало не менее 14 взрывов, сообщили власти района."15.00 в Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Работает ПВО: более 14 воздушных взрывов", - говорится в Telegram-канале администрации района.Отмечается, что это третий обстрел за сутки.
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новая каховка
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новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
15:08 24.09.2022 (обновлено: 15:14 24.09.2022)
 
В Новой Каховке сработала ПВО

В Новой Каховке третий раз за день сработала ПВО, прозвучало не менее 14 взрывов

© Фото : ВГА Новой Каховки Осколок снаряда РСЗО HIMARS
Осколок снаряда РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© Фото : ВГА Новой Каховки
Осколок снаряда РСЗО HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. ПВО вновь работает в Новой Каховке в Херсонской области днем в субботу из-за ракетного обстрела, прозвучало не менее 14 взрывов, сообщили власти района.
"15.00 в Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Работает ПВО: более 14 воздушных взрывов", - говорится в Telegram-канале администрации района.
Отмечается, что это третий обстрел за сутки.
Билборд в Херсоне - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
15:13
В Херсонской области раскритиковали заявления Запада о референдуме
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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