https://ria.ru/20220924/kakhovka-1819168253.html

В Новой Каховке сработала ПВО

В Новой Каховке сработала ПВО - РИА Новости, 24.09.2022

В Новой Каховке сработала ПВО

ПВО вновь работает в Новой Каховке в Херсонской области днем в субботу из-за ракетного обстрела, прозвучало не менее 14 взрывов, сообщили власти района. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T15:08

2022-09-24T15:08

2022-09-24T15:14

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. ПВО вновь работает в Новой Каховке в Херсонской области днем в субботу из-за ракетного обстрела, прозвучало не менее 14 взрывов, сообщили власти района."15.00 в Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Работает ПВО: более 14 воздушных взрывов", - говорится в Telegram-канале администрации района.Отмечается, что это третий обстрел за сутки.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819168809.html

новая каховка

херсонская область

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новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины