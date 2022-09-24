https://ria.ru/20220924/izrail-1819200385.html
Израильские военные застрелили палестинца за попытку тарана
Израильские военные застрелили палестинца за попытку тарана - РИА Новости, 24.09.2022
Израильские военные застрелили палестинца за попытку тарана
Израильские военнослужащие нейтрализовали палестинца, который пытался протаранить военный патруль на автомобиле в районе города Наблус (Шхем) на Западном берегу РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T18:10
2022-09-24T18:10
2022-09-24T18:10
в мире
наблус (провинция)
западный берег реки иордан
армия обороны израиля
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палестина
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 сен - РИА Новости. Израильские военнослужащие нейтрализовали палестинца, который пытался протаранить военный патруль на автомобиле в районе города Наблус (Шхем) на Западном берегу реки Иордан, сообщила пресс-служба армии, СМИ сообщают о гибели подозреваемого."Во время обычных операций ЦАХАЛ и израильской полиции в окрестностях города Наблус солдаты патруля заметили автомобиль, который пытался их переехать. В ответ солдаты открыли огонь по машине. Нападавший нейтрализован", - говорится в сообщении военных.Никто из израильтян не пострадал. Инцидент произошёл у населённого пункта Хават-Гилад. Государственная телерадиокомпания КАН сообщает, что нападавший был убит.Погибшим оказался 36-летний палестинец, житель деревни Бейт-Иджза, сообщило агенство МААН.
https://ria.ru/20220923/zelenskiy-1819049216.html
наблус (провинция)
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в мире, наблус (провинция), западный берег реки иордан, армия обороны израиля, израиль, палестина
В мире, Наблус (провинция), Западный берег реки Иордан, Армия обороны Израиля, Израиль, Палестина
Израильские военные застрелили палестинца за попытку тарана
Израильские военные застрелили палестинца, пытавшегося протаранить военный патруль