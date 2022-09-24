Рейтинг@Mail.ru
Израильские военные застрелили палестинца за попытку тарана - РИА Новости, 24.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220924/izrail-1819200385.html
Израильские военные застрелили палестинца за попытку тарана
Израильские военные застрелили палестинца за попытку тарана - РИА Новости, 24.09.2022
Израильские военные застрелили палестинца за попытку тарана
Израильские военнослужащие нейтрализовали палестинца, который пытался протаранить военный патруль на автомобиле в районе города Наблус (Шхем) на Западном берегу РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T18:10
2022-09-24T18:10
в мире
наблус (провинция)
западный берег реки иордан
армия обороны израиля
израиль
палестина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150694/46/1506944602_0:148:2845:1748_1920x0_80_0_0_c3cdcdc5441859a10770aea2832215f0.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 сен - РИА Новости. Израильские военнослужащие нейтрализовали палестинца, который пытался протаранить военный патруль на автомобиле в районе города Наблус (Шхем) на Западном берегу реки Иордан, сообщила пресс-служба армии, СМИ сообщают о гибели подозреваемого."Во время обычных операций ЦАХАЛ и израильской полиции в окрестностях города Наблус солдаты патруля заметили автомобиль, который пытался их переехать. В ответ солдаты открыли огонь по машине. Нападавший нейтрализован", - говорится в сообщении военных.Никто из израильтян не пострадал. Инцидент произошёл у населённого пункта Хават-Гилад. Государственная телерадиокомпания КАН сообщает, что нападавший был убит.Погибшим оказался 36-летний палестинец, житель деревни Бейт-Иджза, сообщило агенство МААН.
https://ria.ru/20220923/zelenskiy-1819049216.html
наблус (провинция)
западный берег реки иордан
израиль
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150694/46/1506944602_159:0:2687:1896_1920x0_80_0_0_56394e204eacf9799490814efbd5cf44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, наблус (провинция), западный берег реки иордан, армия обороны израиля, израиль, палестина
В мире, Наблус (провинция), Западный берег реки Иордан, Армия обороны Израиля, Израиль, Палестина
18:10 24.09.2022
 
Израильские военные застрелили палестинца за попытку тарана

Израильские военные застрелили палестинца, пытавшегося протаранить военный патруль

© AFP 2022 / Jalaa MareyИзраильский солдат возле израильско-сирийской границы
Израильский солдат возле израильско-сирийской границы - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© AFP 2022 / Jalaa Marey
Израильский солдат возле израильско-сирийской границы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 сен - РИА Новости. Израильские военнослужащие нейтрализовали палестинца, который пытался протаранить военный патруль на автомобиле в районе города Наблус (Шхем) на Западном берегу реки Иордан, сообщила пресс-служба армии, СМИ сообщают о гибели подозреваемого.
"Во время обычных операций ЦАХАЛ и израильской полиции в окрестностях города Наблус солдаты патруля заметили автомобиль, который пытался их переехать. В ответ солдаты открыли огонь по машине. Нападавший нейтрализован", - говорится в сообщении военных.
Никто из израильтян не пострадал. Инцидент произошёл у населённого пункта Хават-Гилад. Государственная телерадиокомпания КАН сообщает, что нападавший был убит.
Погибшим оказался 36-летний палестинец, житель деревни Бейт-Иджза, сообщило агенство МААН.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 19:06Специальная военная операция на Украине
Зеленский заявил, что шокирован отсутствием поставок оружия от Израиля
 
В миреНаблус (провинция)Западный берег реки ИорданАрмия обороны ИзраиляИзраильПалестина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала