https://ria.ru/20220924/izrail-1819200385.html

Израильские военные застрелили палестинца за попытку тарана

Израильские военные застрелили палестинца за попытку тарана - РИА Новости, 24.09.2022

Израильские военные застрелили палестинца за попытку тарана

Израильские военнослужащие нейтрализовали палестинца, который пытался протаранить военный патруль на автомобиле в районе города Наблус (Шхем) на Западном берегу РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T18:10

2022-09-24T18:10

2022-09-24T18:10

в мире

наблус (провинция)

западный берег реки иордан

армия обороны израиля

израиль

палестина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150694/46/1506944602_0:148:2845:1748_1920x0_80_0_0_c3cdcdc5441859a10770aea2832215f0.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 сен - РИА Новости. Израильские военнослужащие нейтрализовали палестинца, который пытался протаранить военный патруль на автомобиле в районе города Наблус (Шхем) на Западном берегу реки Иордан, сообщила пресс-служба армии, СМИ сообщают о гибели подозреваемого."Во время обычных операций ЦАХАЛ и израильской полиции в окрестностях города Наблус солдаты патруля заметили автомобиль, который пытался их переехать. В ответ солдаты открыли огонь по машине. Нападавший нейтрализован", - говорится в сообщении военных.Никто из израильтян не пострадал. Инцидент произошёл у населённого пункта Хават-Гилад. Государственная телерадиокомпания КАН сообщает, что нападавший был убит.Погибшим оказался 36-летний палестинец, житель деревни Бейт-Иджза, сообщило агенство МААН.

https://ria.ru/20220923/zelenskiy-1819049216.html

наблус (провинция)

западный берег реки иордан

израиль

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, наблус (провинция), западный берег реки иордан, армия обороны израиля, израиль, палестина