https://ria.ru/20220924/grazhdanstvo-1819177873.html
Контрактники-иностранцы смогут получить гражданство в упрощенном порядке
Контрактники-иностранцы смогут получить гражданство в упрощенном порядке - РИА Новости, 24.09.2022
Контрактники-иностранцы смогут получить гражданство в упрощенном порядке
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий упрощенную процедуру получения российского гражданства иностранцами, заключившими... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T16:05
2022-09-24T16:05
2022-09-24T16:07
россия
владимир путин
сергей собянин
москва
безопасность
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий упрощенную процедуру получения российского гражданства иностранцами, заключившими контракт о прохождении военной службы.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Новые правила коснутся иностранных граждан, заключивших военный контракт на срок не менее года. Они смогут обратиться с заявлениями о приеме в российское гражданство без предоставления вида на жительство и без проживания беспрерывно в течение пяти лет на территории России, как требует действующее законодательство.Также предусматривается, что первый контракт о прохождении военной службы может быть заключен с иностранцами на один год. Прежде минимальный срок такого контракта равнялся пяти годам.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что правительство столицы развернет в миграционном центре "Сахарово" полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан. По его словам, городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан.
https://ria.ru/20220924/zakon-1819175164.html
https://ria.ru/20220924/zakon-1819176291.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, владимир путин, сергей собянин, москва, безопасность
Россия, Владимир Путин, Сергей Собянин, Москва, Безопасность
16:05 24.09.2022 (обновлено: 16:07 24.09.2022)
Контрактники-иностранцы смогут получить гражданство в упрощенном порядке
Путин подписал закон об упрощенном получении гражданства для контрактников-иностранцев