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Контрактники-иностранцы смогут получить гражданство в упрощенном порядке - РИА Новости, 24.09.2022
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Контрактники-иностранцы смогут получить гражданство в упрощенном порядке
Контрактники-иностранцы смогут получить гражданство в упрощенном порядке - РИА Новости, 24.09.2022
Контрактники-иностранцы смогут получить гражданство в упрощенном порядке
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий упрощенную процедуру получения российского гражданства иностранцами, заключившими... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T16:05
2022-09-24T16:07
россия
владимир путин
сергей собянин
москва
безопасность
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий упрощенную процедуру получения российского гражданства иностранцами, заключившими контракт о прохождении военной службы.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Новые правила коснутся иностранных граждан, заключивших военный контракт на срок не менее года. Они смогут обратиться с заявлениями о приеме в российское гражданство без предоставления вида на жительство и без проживания беспрерывно в течение пяти лет на территории России, как требует действующее законодательство.Также предусматривается, что первый контракт о прохождении военной службы может быть заключен с иностранцами на один год. Прежде минимальный срок такого контракта равнялся пяти годам.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что правительство столицы развернет в миграционном центре "Сахарово" полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан. По его словам, городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан.
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россия, владимир путин, сергей собянин, москва, безопасность
Россия, Владимир Путин, Сергей Собянин, Москва, Безопасность
16:05 24.09.2022 (обновлено: 16:07 24.09.2022)
 
Контрактники-иностранцы смогут получить гражданство в упрощенном порядке

Путин подписал закон об упрощенном получении гражданства для контрактников-иностранцев

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий упрощенную процедуру получения российского гражданства иностранцами, заключившими контракт о прохождении военной службы.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
15:53
Путин подписал закон о наказании за добровольную сдачу в плен
Новые правила коснутся иностранных граждан, заключивших военный контракт на срок не менее года. Они смогут обратиться с заявлениями о приеме в российское гражданство без предоставления вида на жительство и без проживания беспрерывно в течение пяти лет на территории России, как требует действующее законодательство.
Также предусматривается, что первый контракт о прохождении военной службы может быть заключен с иностранцами на один год. Прежде минимальный срок такого контракта равнялся пяти годам.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что правительство столицы развернет в миграционном центре "Сахарово" полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан. По его словам, городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
15:58
Путин подписал закон о наказании за отказ участвовать в военных действиях
 
РоссияВладимир ПутинСергей СобянинМоскваБезопасность
 
 
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