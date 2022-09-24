https://ria.ru/20220924/grazhdanstvo-1819177873.html

Контрактники-иностранцы смогут получить гражданство в упрощенном порядке

Контрактники-иностранцы смогут получить гражданство в упрощенном порядке - РИА Новости, 24.09.2022

Контрактники-иностранцы смогут получить гражданство в упрощенном порядке

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий упрощенную процедуру получения российского гражданства иностранцами, заключившими... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T16:05

2022-09-24T16:05

2022-09-24T16:07

россия

владимир путин

сергей собянин

москва

безопасность

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий упрощенную процедуру получения российского гражданства иностранцами, заключившими контракт о прохождении военной службы.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Новые правила коснутся иностранных граждан, заключивших военный контракт на срок не менее года. Они смогут обратиться с заявлениями о приеме в российское гражданство без предоставления вида на жительство и без проживания беспрерывно в течение пяти лет на территории России, как требует действующее законодательство.Также предусматривается, что первый контракт о прохождении военной службы может быть заключен с иностранцами на один год. Прежде минимальный срок такого контракта равнялся пяти годам.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что правительство столицы развернет в миграционном центре "Сахарово" полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан. По его словам, городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан.

https://ria.ru/20220924/zakon-1819175164.html

https://ria.ru/20220924/zakon-1819176291.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, сергей собянин, москва, безопасность