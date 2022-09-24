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На голосовании в Херсонской области присутствовали наблюдатели из Европы - РИА Новости, 24.09.2022
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На голосовании в Херсонской области присутствовали наблюдатели из Европы
На голосовании в Херсонской области присутствовали наблюдатели из Европы - РИА Новости, 24.09.2022
На голосовании в Херсонской области присутствовали наблюдатели из Европы
Голосование на референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации во второй день голосования мониторили наблюдатели из Сербии,... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T20:25
2022-09-24T20:25
в мире
херсонская область
херсон
сербия
германия
франция
турция
референдумы на освобожденных территориях
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ХЕРСОН, 24 сен - РИА Новости. Голосование на референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации во второй день голосования мониторили наблюдатели из Сербии, Германии, Турции и Франции, они не выявили никаких нарушений, сообщила журналистам в субботу председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова."Сегодня Херсонскую область посетили наблюдатели из Сербии, Германии, Турции и Франции, они изъявили желание посетить избирательные участки в Новой Каховке и Геническе. Мы им такую возможность предоставили, они посетили территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии", сказала Захарова."Фактов нарушений выявлено не было, поэтому считаем, что все прошло хорошо", - отметила глава избиркома.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220924/nablyudatel-1819185847.html
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в мире, херсонская область , херсон, сербия, германия, франция, турция, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
В мире, Херсонская область , Херсон, Сербия, Германия, Франция, Турция, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
20:25 24.09.2022
 
На голосовании в Херсонской области присутствовали наблюдатели из Европы

Голосование в Херсонской области мониторили наблюдатели из Сербии, Германии и Франции

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкЛюди голосуют на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсоне
Люди голосуют на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсоне - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Люди голосуют на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсоне
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 24 сен - РИА Новости. Голосование на референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации во второй день голосования мониторили наблюдатели из Сербии, Германии, Турции и Франции, они не выявили никаких нарушений, сообщила журналистам в субботу председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.
"Сегодня Херсонскую область посетили наблюдатели из Сербии, Германии, Турции и Франции, они изъявили желание посетить избирательные участки в Новой Каховке и Геническе. Мы им такую возможность предоставили, они посетили территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии", сказала Захарова.
"Фактов нарушений выявлено не было, поэтому считаем, что все прошло хорошо", - отметила глава избиркома.
Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Паспорт гражданина Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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В миреХерсонская областьХерсонСербияГерманияФранцияТурцияРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
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