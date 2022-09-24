https://ria.ru/20220924/golosovanie-1819225118.html

На голосовании в Херсонской области присутствовали наблюдатели из Европы

На голосовании в Херсонской области присутствовали наблюдатели из Европы - РИА Новости, 24.09.2022

На голосовании в Херсонской области присутствовали наблюдатели из Европы

Голосование на референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации во второй день голосования мониторили наблюдатели из Сербии,... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T20:25

2022-09-24T20:25

2022-09-24T20:25

в мире

херсонская область

херсон

сербия

германия

франция

турция

референдумы на освобожденных территориях

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ХЕРСОН, 24 сен - РИА Новости. Голосование на референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации во второй день голосования мониторили наблюдатели из Сербии, Германии, Турции и Франции, они не выявили никаких нарушений, сообщила журналистам в субботу председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова."Сегодня Херсонскую область посетили наблюдатели из Сербии, Германии, Турции и Франции, они изъявили желание посетить избирательные участки в Новой Каховке и Геническе. Мы им такую возможность предоставили, они посетили территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии", сказала Захарова."Фактов нарушений выявлено не было, поэтому считаем, что все прошло хорошо", - отметила глава избиркома.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220924/nablyudatel-1819185847.html

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херсон

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германия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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