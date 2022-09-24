На голосовании в Херсонской области присутствовали наблюдатели из Европы
Голосование в Херсонской области мониторили наблюдатели из Сербии, Германии и Франции
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкЛюди голосуют на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсоне
Люди голосуют на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсоне
ХЕРСОН, 24 сен - РИА Новости. Голосование на референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации во второй день голосования мониторили наблюдатели из Сербии, Германии, Турции и Франции, они не выявили никаких нарушений, сообщила журналистам в субботу председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.
"Сегодня Херсонскую область посетили наблюдатели из Сербии, Германии, Турции и Франции, они изъявили желание посетить избирательные участки в Новой Каховке и Геническе. Мы им такую возможность предоставили, они посетили территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии", сказала Захарова.
"Фактов нарушений выявлено не было, поэтому считаем, что все прошло хорошо", - отметила глава избиркома.
Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.