https://ria.ru/20220924/golosovanie-1819207868.html

В Донецке люди останавливают комиссии на улице, чтобы проголосовать

В Донецке люди останавливают комиссии на улице, чтобы проголосовать - РИА Новости, 24.09.2022

В Донецке люди останавливают комиссии на улице, чтобы проголосовать

Жители Донецка останавливают сотрудников выездных комиссий, чтобы проголосовать на референдуме по вступлению ДНР в состав России, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T18:55

2022-09-24T18:55

2022-09-24T19:25

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

луганская народная республика

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819212359_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8d4bd520a445159d0d61ffb66d3876f9.jpg

ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Жители Донецка останавливают сотрудников выездных комиссий, чтобы проголосовать на референдуме по вступлению ДНР в состав России, передает корреспондент РИА Новости.Жители Донецка останавливают выездные комиссии, чтобы прямо на улице проголосовать на референдуме. Сотрудники комиссий поясняли жителям правила голосования, после чего граждане отмечали в бюллетене нужный им пункт прямо на парапетах домов.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819198585.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа выездных комиссий в Донецке в ходе референдума Работа выездных комиссий в Донецке в ходе референдума. Сотрудники обходят пенсионеров, которые не могут выйти из дома, и помогают жителям проголосовать прямо на улице. 2022-09-24T18:55 true PT0M53S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, луганская народная республика, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях