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В Донецке люди останавливают комиссии на улице, чтобы проголосовать - РИА Новости, 24.09.2022
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В Донецке люди останавливают комиссии на улице, чтобы проголосовать
В Донецке люди останавливают комиссии на улице, чтобы проголосовать - РИА Новости, 24.09.2022
В Донецке люди останавливают комиссии на улице, чтобы проголосовать
Жители Донецка останавливают сотрудников выездных комиссий, чтобы проголосовать на референдуме по вступлению ДНР в состав России, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T18:55
2022-09-24T19:25
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
луганская народная республика
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Жители Донецка останавливают сотрудников выездных комиссий, чтобы проголосовать на референдуме по вступлению ДНР в состав России, передает корреспондент РИА Новости.Жители Донецка останавливают выездные комиссии, чтобы прямо на улице проголосовать на референдуме. Сотрудники комиссий поясняли жителям правила голосования, после чего граждане отмечали в бюллетене нужный им пункт прямо на парапетах домов.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220924/referendum-1819198585.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
луганская народная республика
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60
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Работа выездных комиссий в Донецке в ходе референдума
Работа выездных комиссий в Донецке в ходе референдума. Сотрудники обходят пенсионеров, которые не могут выйти из дома, и помогают жителям проголосовать прямо на улице.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, луганская народная республика, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
18:55 24.09.2022 (обновлено: 19:25 24.09.2022)
 
В Донецке люди останавливают комиссии на улице, чтобы проголосовать

В Донецке останавливают выездные комиссии на улице, чтобы проголосовать на референдуме

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Жители Донецка останавливают сотрудников выездных комиссий, чтобы проголосовать на референдуме по вступлению ДНР в состав России, передает корреспондент РИА Новости.
Жители Донецка останавливают выездные комиссии, чтобы прямо на улице проголосовать на референдуме. Сотрудники комиссий поясняли жителям правила голосования, после чего граждане отмечали в бюллетене нужный им пункт прямо на парапетах домов.
Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Бюллетень для голосования и паспорт гражданина ЛНР на референдуме - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
Вчера, 18:00
Наблюдатель из Белоруссии отметил мужество пришедших на референдум людей
 
В миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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