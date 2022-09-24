https://ria.ru/20220924/golosovanie-1819193417.html
В ЛНР заявили об отсутствии обращений по нарушениям на референдуме
В ЛНР заявили об отсутствии обращений по нарушениям на референдуме - РИА Новости, 24.09.2022
В ЛНР заявили об отсутствии обращений по нарушениям на референдуме
Обращений, касающихся нарушений на референдуме, в ЛНР не было ни в пятницу, ни в субботу, заявила заместитель председателя Общественной палаты ЛНР Лина... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T17:30
2022-09-24T17:30
2022-09-24T17:30
в мире
луганская народная республика
референдум в донбассе
донбасс
луганск
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Обращений, касающихся нарушений на референдуме, в ЛНР не было ни в пятницу, ни в субботу, заявила заместитель председателя Общественной палаты ЛНР Лина Вокалова."Ни вчера, ни сегодня никаких обращений не поступало... Пока идёт все по букве закона", - ответила Вокалова на вопрос члена Общественной палаты РФ Александра Холодова о том, были ли уже обращения по поводу каких-либо нарушений. Диалог состоялся в рамках пресс-брифинга по работе Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
луганская народная республика
донбасс
луганск
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Только за Россию!": второй день голосования на референдумах
В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях продолжаются референдумы о вхождении территорий в состав Российской Федерации. Жители определяют будущее своих регионов. Голосование будет проходить с 23 по 27 сентября.
Президент России Владимир Путин заявил о готовности поддержать решение, которое будет принято на освобожденных территориях. Он подчеркнул, что страна сделает все, чтобы "обеспечить безопасные условия для проведения референдумов" и дать людям "выразить свою волю".
2022-09-24T17:30
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PT2M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, референдум в донбассе, донбасс, луганск, видео
В мире, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, Донбасс, Луганск
В ЛНР заявили об отсутствии обращений по нарушениям на референдуме
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Обращений, касающихся нарушений на референдуме, в ЛНР не было ни в пятницу, ни в субботу, заявила заместитель председателя Общественной палаты ЛНР Лина Вокалова.
2022-09-24T17:30
true
PT2M45S
В ЛНР заявили об отсутствии обращений по нарушениям на референдуме
Зампред ОП ЛНР Вокалова: обращений по нарушениям на референдуме пока не было