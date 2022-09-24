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В ЛНР заявили об отсутствии обращений по нарушениям на референдуме

В ЛНР заявили об отсутствии обращений по нарушениям на референдуме - РИА Новости, 24.09.2022

В ЛНР заявили об отсутствии обращений по нарушениям на референдуме

Обращений, касающихся нарушений на референдуме, в ЛНР не было ни в пятницу, ни в субботу, заявила заместитель председателя Общественной палаты ЛНР Лина... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T17:30

2022-09-24T17:30

2022-09-24T17:30

в мире

луганская народная республика

референдум в донбассе

донбасс

луганск

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Обращений, касающихся нарушений на референдуме, в ЛНР не было ни в пятницу, ни в субботу, заявила заместитель председателя Общественной палаты ЛНР Лина Вокалова."Ни вчера, ни сегодня никаких обращений не поступало... Пока идёт все по букве закона", - ответила Вокалова на вопрос члена Общественной палаты РФ Александра Холодова о том, были ли уже обращения по поводу каких-либо нарушений. Диалог состоялся в рамках пресс-брифинга по работе Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.

луганская народная республика

донбасс

луганск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Только за Россию!": второй день голосования на референдумах В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях продолжаются референдумы о вхождении территорий в состав Российской Федерации. Жители определяют будущее своих регионов. Голосование будет проходить с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин заявил о готовности поддержать решение, которое будет принято на освобожденных территориях. Он подчеркнул, что страна сделает все, чтобы "обеспечить безопасные условия для проведения референдумов" и дать людям "выразить свою волю". 2022-09-24T17:30 true PT2M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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