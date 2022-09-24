https://ria.ru/20220924/evropa-1819226052.html

Европу предупредили о первом серьезном испытании из-за энергокризиса

Европу предупредили о первом серьезном испытании из-за энергокризиса - РИА Новости, 24.09.2022

Европу предупредили о первом серьезном испытании из-за энергокризиса

Резкое похолодание, которое наступит в Западной Европе в середине следующей недели, проверит ее решимость противостоять энергетическому кризису на фоне сильного РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T20:28

2022-09-24T20:28

2022-09-24T21:19

европа

западная европа

санкции в отношении россии

в мире

евросоюз

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Резкое похолодание, которое наступит в Западной Европе в середине следующей недели, проверит ее решимость противостоять энергетическому кризису на фоне сильного дефицита топлива, пишет Bloomberg.Издание сослалось на данные синоптика из компании Maxar Technologies Inc., согласно которым на следующей неделе температура в Лондоне опустится почти на пять градусов ниже средней, во Франкфурте — на 3,5 градуса, а в некоторых частях Франции и Испании — на три-четыре градуса.Существуют опасения, что спрос на электроэнергию со стороны домохозяйств из-за погодных условий может увеличиться.Так, по данным сетевого оператора National Grid Plc, в Великобритании уже на этой неделе наблюдаются признаки увеличения спроса на газ ранним утром из-за низких температур.После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин заявлял, что введенные ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220923/evropa-1818805740.html

https://ria.ru/20220923/italiya-1819019609.html

европа

западная европа

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

европа, западная европа, санкции в отношении россии, в мире, евросоюз