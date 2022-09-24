https://ria.ru/20220924/energodar-1819202803.html

Энергодар подвергся небывалому артобстрелу со стороны Украины, заявил Рогов

Энергодар подвергся небывалому артобстрелу со стороны Украины, заявил Рогов - РИА Новости, 24.09.2022

Энергодар подвергся небывалому артобстрелу со стороны Украины, заявил Рогов

Энергодар подвергся небывалому артиллерийскому обстрелу со стороны украинских войск, чтобы запугать мирное население и помешать проведению референдума, сообщил... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T18:27

2022-09-24T18:27

2022-09-24T18:27

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

украина

запорожская область

энергодар

референдумы на освобожденных территориях

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Энергодар подвергся небывалому артиллерийскому обстрелу со стороны украинских войск, чтобы запугать мирное население и помешать проведению референдума, сообщил лидер движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Украинские войска начали артиллерийский обстрел города Энергодар днем в субботу. Под обстрел попали здания, где находятся избирательные участки. Кроме того, были сброшены мины с беспилотников на здание штаба движения "Мы вместе с Россией". Информация о пострадавших уточняется."Энергодар подвергся массированному артиллерийскому обстрелу. Причем бьют по жилым кварталам. Обстрела города такой интенсивности ещё не было. Режим Зеленского сорвался с цепи. Они стремятся запугать мирное население и как можно больше пролить крови наших граждан, чтобы помешать проведению референдума. Всё это убеждает нас в том, что нужно как можно быстрее становиться Россией", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, киевские власти добиваются того, чтобы как можно больше пострадало именно мирного населения. "Это яркий пример терроризма против мирного населения", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819198585.html

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в мире, владимир рогов, украина, запорожская область, энергодар, референдумы на освобожденных территориях, вооруженные силы украины