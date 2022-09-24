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Энергодар подвергся небывалому артобстрелу со стороны Украины, заявил Рогов - РИА Новости, 24.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/energodar-1819202803.html
Энергодар подвергся небывалому артобстрелу со стороны Украины, заявил Рогов
Энергодар подвергся небывалому артобстрелу со стороны Украины, заявил Рогов - РИА Новости, 24.09.2022
Энергодар подвергся небывалому артобстрелу со стороны Украины, заявил Рогов
Энергодар подвергся небывалому артиллерийскому обстрелу со стороны украинских войск, чтобы запугать мирное население и помешать проведению референдума, сообщил... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T18:27
2022-09-24T18:27
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
украина
запорожская область
энергодар
референдумы на освобожденных территориях
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Энергодар подвергся небывалому артиллерийскому обстрелу со стороны украинских войск, чтобы запугать мирное население и помешать проведению референдума, сообщил лидер движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Украинские войска начали артиллерийский обстрел города Энергодар днем в субботу. Под обстрел попали здания, где находятся избирательные участки. Кроме того, были сброшены мины с беспилотников на здание штаба движения "Мы вместе с Россией". Информация о пострадавших уточняется."Энергодар подвергся массированному артиллерийскому обстрелу. Причем бьют по жилым кварталам. Обстрела города такой интенсивности ещё не было. Режим Зеленского сорвался с цепи. Они стремятся запугать мирное население и как можно больше пролить крови наших граждан, чтобы помешать проведению референдума. Всё это убеждает нас в том, что нужно как можно быстрее становиться Россией", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, киевские власти добиваются того, чтобы как можно больше пострадало именно мирного населения. "Это яркий пример терроризма против мирного населения", - подчеркнул Рогов.
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в мире, владимир рогов, украина, запорожская область, энергодар, референдумы на освобожденных территориях, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Украина, Запорожская область, Энергодар, Референдумы на освобожденных территориях, Вооруженные силы Украины
18:27 24.09.2022
 
Энергодар подвергся небывалому артобстрелу со стороны Украины, заявил Рогов

Глава ВГА Рогов: Украина обстреляла Энергодар, чтобы помешать правоведению референдума

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Энергодар подвергся небывалому артиллерийскому обстрелу со стороны украинских войск, чтобы запугать мирное население и помешать проведению референдума, сообщил лидер движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Украинские войска начали артиллерийский обстрел города Энергодар днем в субботу. Под обстрел попали здания, где находятся избирательные участки. Кроме того, были сброшены мины с беспилотников на здание штаба движения "Мы вместе с Россией". Информация о пострадавших уточняется.
"Энергодар подвергся массированному артиллерийскому обстрелу. Причем бьют по жилым кварталам. Обстрела города такой интенсивности ещё не было. Режим Зеленского сорвался с цепи. Они стремятся запугать мирное население и как можно больше пролить крови наших граждан, чтобы помешать проведению референдума. Всё это убеждает нас в том, что нужно как можно быстрее становиться Россией", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, киевские власти добиваются того, чтобы как можно больше пострадало именно мирного населения. "Это яркий пример терроризма против мирного населения", - подчеркнул Рогов.
Бюллетень для голосования и паспорт гражданина ЛНР на референдуме - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
18:00
Наблюдатель из Белоруссии отметил мужество пришедших на референдум людей
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговУкраинаЗапорожская областьЭнергодарРеферендумы на освобожденных территорияхВооруженные силы Украины
 
 
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