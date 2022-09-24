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ВСУ выпустили ракеты по Енакиево из РСЗО HIMARS

ВСУ выпустили ракеты по Енакиево из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 24.09.2022

ВСУ выпустили ракеты по Енакиево из РСЗО HIMARS

Украинские войска в 13.50 мск выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Енакиево, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T14:31

2022-09-24T14:31

2022-09-24T14:38

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска в 13.50 мск выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Енакиево, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Крамоторск – населенный пункт Енакиево: выпущено три ракеты из РСЗО HIMARS", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской специальной военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.

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