https://ria.ru/20220924/donetsk-1819212073.html

ВСУ обстреляли Донецк

ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 24.09.2022

ВСУ обстреляли Донецк

Украинские войска в субботу в период с 17.00 по 19.00 (совпадает с московским временем) несколько раз обстреляли Донецк с применением снарядов калибром 152 и... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T19:21

2022-09-24T19:21

2022-09-24T19:21

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

куйбышевский район

сцкк

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска в субботу в период с 17.00 по 19.00 (совпадает с московским временем) несколько раз обстреляли Донецк с применением снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Согласно сообщениям в Telegram-канале представительства, в 17.00 и 17.45 обстрелам подвергся Куйбышевский район (выпущено в общей сложности семь снарядов калибром 155 миллиметров). В 17.20 пять снарядов калибром 152 миллиметра выпущено по Кировскому району города, добавили в представительстве.Кроме того, в 17.45 и 18.52 обстрелам подвергся Киевский район (выпущено в общей сложности шесть снарядов калибром 155 миллиметров).

https://ria.ru/20220924/vyezd-1819211420.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

куйбышевский район

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк