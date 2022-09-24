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Два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.09.2022
Два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T17:00
2022-09-24T17:00
2022-09-24T17:00
специальная военная операция на украине
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петровский район
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сцкк
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."При обстреле Петровского района города по улице Соцгородок украинские боевики ранили мужчину 1961 года рождения и женщину 1961 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Кроме того, по данным штаба, в результате обстрела населенного пункта Горловка украинскими войсками ранение получила мирная жительница по улице Софийской.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в субботу несколько раз обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 152 и 155 миллиметров.
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петровский район
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в мире, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, СЦКК
Два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Штаб ДНР: два мирных жителя ранены при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ