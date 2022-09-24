https://ria.ru/20220924/donetsk-1819187741.html

Два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.09.2022

Два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T17:00

2022-09-24T17:00

2022-09-24T17:00

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."При обстреле Петровского района города по улице Соцгородок украинские боевики ранили мужчину 1961 года рождения и женщину 1961 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Кроме того, по данным штаба, в результате обстрела населенного пункта Горловка украинскими войсками ранение получила мирная жительница по улице Софийской.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в субботу несколько раз обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 152 и 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819184415.html

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк