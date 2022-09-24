https://ria.ru/20220924/donetsk-1819185181.html
В Донецке загорелся торговый центр "Золотое кольцо"
В Донецке загорелся торговый центр "Золотое кольцо" - РИА Новости, 24.09.2022
В Донецке загорелся торговый центр "Золотое кольцо"
Пожар произошел в торговом центре "Золотое кольцо" в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T16:44
2022-09-24T16:44
2022-09-24T16:44
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Пожар произошел в торговом центре "Золотое кольцо" в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По свидетельствам очевидцев, произошло возгорание в ТЦ "Золотое кольцо", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Мэр Донецка отметил, что подробности инцидента в торговом центре уточняются.
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происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика
Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
В Донецке загорелся торговый центр "Золотое кольцо"
В Донецке загорелся торговый центр "Золотое кольцо", подробности уточняются