Рейтинг@Mail.ru
В Донецке загорелся торговый центр "Золотое кольцо" - РИА Новости, 24.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220924/donetsk-1819185181.html
В Донецке загорелся торговый центр "Золотое кольцо"
В Донецке загорелся торговый центр "Золотое кольцо" - РИА Новости, 24.09.2022
В Донецке загорелся торговый центр "Золотое кольцо"
Пожар произошел в торговом центре "Золотое кольцо" в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T16:44
2022-09-24T16:44
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807562638_0:252:3194:2048_1920x0_80_0_0_520286ce7bc0974b597901bc4578fa91.jpg
ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Пожар произошел в торговом центре "Золотое кольцо" в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По свидетельствам очевидцев, произошло возгорание в ТЦ "Золотое кольцо", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Мэр Донецка отметил, что подробности инцидента в торговом центре уточняются.
https://ria.ru/20220923/ozhog-1818873227.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807562638_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_159d1994c910a02b4be0c04614de62ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика
Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
16:44 24.09.2022
 
В Донецке загорелся торговый центр "Золотое кольцо"

В Донецке загорелся торговый центр "Золотое кольцо", подробности уточняются

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкМашины противопожарной службы МЧС ДНР
Машины противопожарной службы МЧС ДНР - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Машины противопожарной службы МЧС ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Пожар произошел в торговом центре "Золотое кольцо" в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По свидетельствам очевидцев, произошло возгорание в ТЦ "Золотое кольцо", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Мэр Донецка отметил, что подробности инцидента в торговом центре уточняются.
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 11:02
Краснодарец получил ожоги из-за загоревшегося в лифте электросамоката
 
ПроисшествияАлексей Кулемзин (Донецк)Донецк (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала