https://ria.ru/20220924/donetsk-1819185181.html

В Донецке загорелся торговый центр "Золотое кольцо"

В Донецке загорелся торговый центр "Золотое кольцо" - РИА Новости, 24.09.2022

В Донецке загорелся торговый центр "Золотое кольцо"

Пожар произошел в торговом центре "Золотое кольцо" в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T16:44

2022-09-24T16:44

2022-09-24T16:44

происшествия

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Пожар произошел в торговом центре "Золотое кольцо" в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По свидетельствам очевидцев, произошло возгорание в ТЦ "Золотое кольцо", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Мэр Донецка отметил, что подробности инцидента в торговом центре уточняются.

https://ria.ru/20220923/ozhog-1818873227.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика