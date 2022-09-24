https://ria.ru/20220924/donetsk-1819184742.html

Москва возводит в Донецке асфальтобетонный завод

Москва возводит в Донецке асфальтобетонный завод - РИА Новости, 24.09.2022

Москва возводит в Донецке асфальтобетонный завод

Москва в качестве города-шефа возводит в Донецке асфальтобетонный завод, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T16:39

2022-09-24T16:39

2022-09-24T16:39

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москва

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Москва в качестве города-шефа возводит в Донецке асфальтобетонный завод, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Мы все знаем состояние дорог в республике. Ситуация меняется, но предстоит отремонтировать гораздо больше, чем сделано на данный момент. Чтобы хватило мощностей на большой объем работ, Москва как город-шеф возводит асфальтобетонный завод в Донецке", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Глава ДНР во время посещения строительной площадки завода отметил, что в подготовительных работах задействованы 50 специалистов и 25 единиц техники.

https://ria.ru/20220923/referendum-1819076333.html

москва

донецк (днр)

донецкая народная республика

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