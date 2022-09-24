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Москва возводит в Донецке асфальтобетонный завод - РИА Новости, 24.09.2022
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Москва возводит в Донецке асфальтобетонный завод
Москва возводит в Донецке асфальтобетонный завод - РИА Новости, 24.09.2022
Москва возводит в Донецке асфальтобетонный завод
Москва в качестве города-шефа возводит в Донецке асфальтобетонный завод, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T16:39
2022-09-24T16:39
в мире
денис пушилин
москва
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Москва в качестве города-шефа возводит в Донецке асфальтобетонный завод, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Мы все знаем состояние дорог в республике. Ситуация меняется, но предстоит отремонтировать гораздо больше, чем сделано на данный момент. Чтобы хватило мощностей на большой объем работ, Москва как город-шеф возводит асфальтобетонный завод в Донецке", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Глава ДНР во время посещения строительной площадки завода отметил, что в подготовительных работах задействованы 50 специалистов и 25 единиц техники.
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в мире, денис пушилин, москва, донецк (днр), донецкая народная республика
В мире, Денис Пушилин, Москва, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
16:39 24.09.2022
 
Москва возводит в Донецке асфальтобетонный завод

Москва как город-шеф возводит в Донецке асфальтобетонный завод

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМосковский экскаватор на стройке
Московский экскаватор на стройке - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Московский экскаватор на стройке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Москва в качестве города-шефа возводит в Донецке асфальтобетонный завод, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Мы все знаем состояние дорог в республике. Ситуация меняется, но предстоит отремонтировать гораздо больше, чем сделано на данный момент. Чтобы хватило мощностей на большой объем работ, Москва как город-шеф возводит асфальтобетонный завод в Донецке", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Глава ДНР во время посещения строительной площадки завода отметил, что в подготовительных работах задействованы 50 специалистов и 25 единиц техники.
Своих не бросаем: российские акции в поддержку референдумов - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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"Своих не бросаем": российские акции в поддержку референдумов Мероприятия в поддержку референдумов в ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей прошли во многих городах России.
 
В миреДенис ПушилинМоскваДонецк (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
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