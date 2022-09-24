https://ria.ru/20220924/donbass-1819239099.html
Депутат Госдумы заявил, что Донбасс ждут в России
Депутат Госдумы заявил, что Донбасс ждут в России - РИА Новости, 24.09.2022
Депутат Госдумы заявил, что Донбасс ждут в России
Россия ждёт возвращение Донбасса в свою семью, заявил депутат Госдумы, зампредседателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Олег Голиков. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T22:04
2022-09-24T22:04
2022-09-24T22:04
донбасс
россия
госдума рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_b67ad7e64ac24638aa7897f92fe6baa8.jpg
ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Россия ждёт возвращение Донбасса в свою семью, заявил депутат Госдумы, зампредседателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Олег Голиков."Тут даже не обсуждается вопрос и ответ очевиден… Мы не только ждём, мы скучаем, как скучают по члену семьи, который уехал в командировку, и долго его нет. Конечно, мы с большим воодушевлением, переживанием относимся к той ситуации, которая происходит. И все делаем возможное, чтобы побыстрей все закончилось, и вы вернулись в семью, дружную, как всегда всю историю", - ответил Голиков на вопрос журналистов, ждут ли Донбасс в составе России.
https://ria.ru/20220922/putin-1818568986.html
донбасс
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_bfd304258db55cb7ccbc0e2968fc7388.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, россия, госдума рф, политика
Донбасс, Россия, Госдума РФ, Политика
Депутат Госдумы заявил, что Донбасс ждут в России
Депутат Госдумы Голиков заявил, что Россия ждет возвращение Донбасса в семью
ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Россия ждёт возвращение Донбасса в свою семью, заявил депутат Госдумы, зампредседателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Олег Голиков.
"Тут даже не обсуждается вопрос и ответ очевиден… Мы не только ждём, мы скучаем, как скучают по члену семьи, который уехал в командировку, и долго его нет. Конечно, мы с большим воодушевлением, переживанием относимся к той ситуации, которая происходит. И все делаем возможное, чтобы побыстрей все закончилось, и вы вернулись в семью, дружную, как всегда всю историю", - ответил Голиков на вопрос журналистов, ждут ли Донбасс в составе России.