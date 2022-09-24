https://ria.ru/20220924/donbass-1819239099.html

Депутат Госдумы заявил, что Донбасс ждут в России

Депутат Госдумы заявил, что Донбасс ждут в России - РИА Новости, 24.09.2022

Депутат Госдумы заявил, что Донбасс ждут в России

Россия ждёт возвращение Донбасса в свою семью, заявил депутат Госдумы, зампредседателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Олег Голиков. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T22:04

2022-09-24T22:04

2022-09-24T22:04

донбасс

россия

госдума рф

политика

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Россия ждёт возвращение Донбасса в свою семью, заявил депутат Госдумы, зампредседателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Олег Голиков."Тут даже не обсуждается вопрос и ответ очевиден… Мы не только ждём, мы скучаем, как скучают по члену семьи, который уехал в командировку, и долго его нет. Конечно, мы с большим воодушевлением, переживанием относимся к той ситуации, которая происходит. И все делаем возможное, чтобы побыстрей все закончилось, и вы вернулись в семью, дружную, как всегда всю историю", - ответил Голиков на вопрос журналистов, ждут ли Донбасс в составе России.

https://ria.ru/20220922/putin-1818568986.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

донбасс, россия, госдума рф, политика