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Депутат Госдумы заявил, что Донбасс ждут в России - РИА Новости, 24.09.2022
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Депутат Госдумы заявил, что Донбасс ждут в России
Депутат Госдумы заявил, что Донбасс ждут в России - РИА Новости, 24.09.2022
Депутат Госдумы заявил, что Донбасс ждут в России
Россия ждёт возвращение Донбасса в свою семью, заявил депутат Госдумы, зампредседателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Олег Голиков. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T22:04
2022-09-24T22:04
донбасс
россия
госдума рф
политика
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Россия ждёт возвращение Донбасса в свою семью, заявил депутат Госдумы, зампредседателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Олег Голиков."Тут даже не обсуждается вопрос и ответ очевиден… Мы не только ждём, мы скучаем, как скучают по члену семьи, который уехал в командировку, и долго его нет. Конечно, мы с большим воодушевлением, переживанием относимся к той ситуации, которая происходит. И все делаем возможное, чтобы побыстрей все закончилось, и вы вернулись в семью, дружную, как всегда всю историю", - ответил Голиков на вопрос журналистов, ждут ли Донбасс в составе России.
https://ria.ru/20220922/putin-1818568986.html
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донбасс, россия, госдума рф, политика
Донбасс, Россия, Госдума РФ, Политика
22:04 24.09.2022
 
Депутат Госдумы заявил, что Донбасс ждут в России

Депутат Госдумы Голиков заявил, что Россия ждет возвращение Донбасса в семью

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Россия ждёт возвращение Донбасса в свою семью, заявил депутат Госдумы, зампредседателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Олег Голиков.
"Тут даже не обсуждается вопрос и ответ очевиден… Мы не только ждём, мы скучаем, как скучают по члену семьи, который уехал в командировку, и долго его нет. Конечно, мы с большим воодушевлением, переживанием относимся к той ситуации, которая происходит. И все делаем возможное, чтобы побыстрей все закончилось, и вы вернулись в семью, дружную, как всегда всю историю", - ответил Голиков на вопрос журналистов, ждут ли Донбасс в составе России.
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