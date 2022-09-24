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Украинские войска за два часа три раза обстреляли Донецк - РИА Новости, 24.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/donbass-1819191248.html
Украинские войска за два часа три раза обстреляли Донецк
Украинские войска за два часа три раза обстреляли Донецк - РИА Новости, 24.09.2022
Украинские войска за два часа три раза обстреляли Донецк
Украинские войска за два часа три раза обстреляли Донецк, применив снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T17:16
2022-09-24T17:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска за два часа три раза обстреляли Донецк, применив снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.21 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.00 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра; 16.50 – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, отмечается, что с 15.25 по 16.00 украинские войска обстреляли населенные пункты Гольмовский, Новобахмутовка и Горловка снарядами калибром 152 и 155 миллиметров.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс
17:16 24.09.2022
 
Украинские войска за два часа три раза обстреляли Донецк

Представительство ДНР: украинские войска за два часа выпустили 15 снарядов по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донбассе
Осколки украинских снарядов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки украинских снарядов в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска за два часа три раза обстреляли Донецк, применив снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.21 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.00 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра; 16.50 – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, отмечается, что с 15.25 по 16.00 украинские войска обстреляли населенные пункты Гольмовский, Новобахмутовка и Горловка снарядами калибром 152 и 155 миллиметров.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16:27Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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