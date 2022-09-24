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Украинские войска за два часа три раза обстреляли Донецк
Украинские войска за два часа три раза обстреляли Донецк - РИА Новости, 24.09.2022
Украинские войска за два часа три раза обстреляли Донецк
Украинские войска за два часа три раза обстреляли Донецк, применив снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T17:16
2022-09-24T17:16
2022-09-24T17:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
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украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска за два часа три раза обстреляли Донецк, применив снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.21 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.00 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра; 16.50 – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, отмечается, что с 15.25 по 16.00 украинские войска обстреляли населенные пункты Гольмовский, Новобахмутовка и Горловка снарядами калибром 152 и 155 миллиметров.
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска за два часа три раза обстреляли Донецк
Представительство ДНР: украинские войска за два часа выпустили 15 снарядов по Донецку