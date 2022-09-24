https://ria.ru/20220924/donbass-1819191248.html

Украинские войска за два часа три раза обстреляли Донецк

Украинские войска за два часа три раза обстреляли Донецк - РИА Новости, 24.09.2022

Украинские войска за два часа три раза обстреляли Донецк

Украинские войска за два часа три раза обстреляли Донецк, применив снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T17:16

2022-09-24T17:16

2022-09-24T17:16

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155901/67/1559016710_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05d44204dd7028b18f5e63fcea0bab97.jpg

ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска за два часа три раза обстреляли Донецк, применив снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.21 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.00 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра; 16.50 – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, отмечается, что с 15.25 по 16.00 украинские войска обстреляли населенные пункты Гольмовский, Новобахмутовка и Горловка снарядами калибром 152 и 155 миллиметров.

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс