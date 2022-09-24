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Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский

Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский - РИА Новости, 24.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский

Украинские войска за десять минут обстреляли Кировский район Донецка и Гольмовский, выпустив в общей сложности десять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T16:35

2022-09-24T16:35

2022-09-24T16:35

специальная военная операция на украине

в мире

гольмовский

донецк (днр)

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска за десять минут обстреляли Кировский район Донецка и Гольмовский, выпустив в общей сложности десять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 15.10 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, обстрелам со стороны украинских войск подверглась Горловка, по населенному пункту было выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров. По Зайецво украинские войска произвели четыре выстрела из танка.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

гольмовский

донецк (днр)

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, гольмовский, донецк (днр), донбасс, вооруженные силы украины