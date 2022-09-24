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ООН не реагирует на происходящее в Донбассе, заявил наблюдатель из Италии - РИА Новости, 24.09.2022
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ООН не реагирует на происходящее в Донбассе, заявил наблюдатель из Италии
ООН не реагирует на происходящее в Донбассе, заявил наблюдатель из Италии - РИА Новости, 24.09.2022
ООН не реагирует на происходящее в Донбассе, заявил наблюдатель из Италии
Основатель международной дипломатической обсерватории, зарегистрированной в социально-экономическом департаменте неправительственных организаций ООН, приехавший РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T15:30
2022-09-24T15:30
в мире
донецкая народная республика
донбасс
россия
оон
нато
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Основатель международной дипломатической обсерватории, зарегистрированной в социально-экономическом департаменте неправительственных организаций ООН, приехавший в качестве наблюдателя на референдум в ДНР Вито Гриттани считает, что ООН не реагирует должным образом на происходящее в Донбассе."К сожалению, мы видим, что ООН спит. Это касается не только Донбасса, но и других стран со схожей ситуацией, ООН на них никак не реагирует", - сказал Гриттани на брифинге, отвечая на вопрос, почему ООН не реагирует на продолжающиеся обстрелы Донбасса со стороны Киева.По его словам, он приехал в качестве наблюдателя в ДНР и убедился, что украинская сторона "не останавливается, даже понимая, что люди идут голосовать"."Мы (делегация наблюдателей из Италии – ред.) об этом будем рассказывать в наших странах. И нам звонили, нашим делегациям с рекомендациям, что опасно… запугивали", - добавил он.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220924/referendum-1819139912.html
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, россия, оон, нато, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, владимир путин
В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Россия, ООН, НАТО, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Владимир Путин
15:30 24.09.2022
 
ООН не реагирует на происходящее в Донбассе, заявил наблюдатель из Италии

Наблюдатель из Италии заявил, что ООН не реагирует как следует на происходящее в Донбассе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМужчина голосует на референдуме
Мужчина голосует на референдуме - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мужчина голосует на референдуме. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Основатель международной дипломатической обсерватории, зарегистрированной в социально-экономическом департаменте неправительственных организаций ООН, приехавший в качестве наблюдателя на референдум в ДНР Вито Гриттани считает, что ООН не реагирует должным образом на происходящее в Донбассе.
"К сожалению, мы видим, что ООН спит. Это касается не только Донбасса, но и других стран со схожей ситуацией, ООН на них никак не реагирует", - сказал Гриттани на брифинге, отвечая на вопрос, почему ООН не реагирует на продолжающиеся обстрелы Донбасса со стороны Киева.
Все очень прозрачно, все очень хорошо организовано — наблюдатель из ФРГ о ходе референдума - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
Вчера, 12:21
Наблюдатель из Германии высоко оценил организацию референдума в Мелитополе
По его словам, он приехал в качестве наблюдателя в ДНР и убедился, что украинская сторона "не останавливается, даже понимая, что люди идут голосовать".
"Мы (делегация наблюдателей из Италии – ред.) об этом будем рассказывать в наших странах. И нам звонили, нашим делегациям с рекомендациям, что опасно… запугивали", - добавил он.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Листовка на входе в избирательный участок в Белогорске - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 20:30
Международный наблюдатель не увидел нарушений на референдуме в ДНР
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассРоссияООННАТОРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территорияхВладимир Путин
 
 
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