https://ria.ru/20220924/donbass-1819171458.html

ООН не реагирует на происходящее в Донбассе, заявил наблюдатель из Италии

ООН не реагирует на происходящее в Донбассе, заявил наблюдатель из Италии - РИА Новости, 24.09.2022

ООН не реагирует на происходящее в Донбассе, заявил наблюдатель из Италии

Основатель международной дипломатической обсерватории, зарегистрированной в социально-экономическом департаменте неправительственных организаций ООН, приехавший РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T15:30

2022-09-24T15:30

2022-09-24T15:30

в мире

донецкая народная республика

донбасс

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референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Основатель международной дипломатической обсерватории, зарегистрированной в социально-экономическом департаменте неправительственных организаций ООН, приехавший в качестве наблюдателя на референдум в ДНР Вито Гриттани считает, что ООН не реагирует должным образом на происходящее в Донбассе."К сожалению, мы видим, что ООН спит. Это касается не только Донбасса, но и других стран со схожей ситуацией, ООН на них никак не реагирует", - сказал Гриттани на брифинге, отвечая на вопрос, почему ООН не реагирует на продолжающиеся обстрелы Донбасса со стороны Киева.По его словам, он приехал в качестве наблюдателя в ДНР и убедился, что украинская сторона "не останавливается, даже понимая, что люди идут голосовать"."Мы (делегация наблюдателей из Италии – ред.) об этом будем рассказывать в наших странах. И нам звонили, нашим делегациям с рекомендациям, что опасно… запугивали", - добавил он.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819139912.html

https://ria.ru/20220923/referendum-1819066389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, донбасс, россия, оон, нато, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, владимир путин