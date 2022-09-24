ООН не реагирует на происходящее в Донбассе, заявил наблюдатель из Италии
Наблюдатель из Италии заявил, что ООН не реагирует как следует на происходящее в Донбассе
Мужчина голосует на референдуме. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Основатель международной дипломатической обсерватории, зарегистрированной в социально-экономическом департаменте неправительственных организаций ООН, приехавший в качестве наблюдателя на референдум в ДНР Вито Гриттани считает, что ООН не реагирует должным образом на происходящее в Донбассе.
"К сожалению, мы видим, что ООН спит. Это касается не только Донбасса, но и других стран со схожей ситуацией, ООН на них никак не реагирует", - сказал Гриттани на брифинге, отвечая на вопрос, почему ООН не реагирует на продолжающиеся обстрелы Донбасса со стороны Киева.
По его словам, он приехал в качестве наблюдателя в ДНР и убедился, что украинская сторона "не останавливается, даже понимая, что люди идут голосовать".
"Мы (делегация наблюдателей из Италии – ред.) об этом будем рассказывать в наших странах. И нам звонили, нашим делегациям с рекомендациям, что опасно… запугивали", - добавил он.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
23 сентября, 20:30Международный наблюдатель не увидел нарушений на референдуме в ДНР