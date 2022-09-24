https://ria.ru/20220924/donbass-1819158402.html

Мужчина получил ранения в результате удара ВСУ по центру Донецка

Мужчина получил ранения в результате удара ВСУ по центру Донецка - РИА Новости, 24.09.2022

Мужчина получил ранения в результате удара ВСУ по центру Донецка

Украинские войска обстреляли в субботу центр Донецка, в результате удара ранен местный житель, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T14:12

2022-09-24T14:12

2022-09-24T14:23

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли в субботу центр Донецка, в результате удара ранен местный житель, передает корреспондент РИА Новости.Обстрел произошел в районе проспекта Ватутина и улицы Розы Люксембург. В результате удара мужчина ранен в голову и живот. По словам его жены, он госпитализирован, ему делают операцию.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщило, что по Ворошиловскому району в центре Донецка украинские войска выпустили 2 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела ВСУ по центру Донецка Украинские войска обстреляли в субботу центр Донецка, в результате удара один человек погиб, трое ранены. 2022-09-24T14:12 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр)