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Мужчина получил ранения в результате удара ВСУ по центру Донецка - РИА Новости, 24.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/donbass-1819158402.html
Мужчина получил ранения в результате удара ВСУ по центру Донецка
Мужчина получил ранения в результате удара ВСУ по центру Донецка - РИА Новости, 24.09.2022
Мужчина получил ранения в результате удара ВСУ по центру Донецка
Украинские войска обстреляли в субботу центр Донецка, в результате удара ранен местный житель, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T14:12
2022-09-24T14:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли в субботу центр Донецка, в результате удара ранен местный житель, передает корреспондент РИА Новости.Обстрел произошел в районе проспекта Ватутина и улицы Розы Люксембург. В результате удара мужчина ранен в голову и живот. По словам его жены, он госпитализирован, ему делают операцию.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщило, что по Ворошиловскому району в центре Донецка украинские войска выпустили 2 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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Ольга Фомченкова
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РИА Новости
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Последствия обстрела ВСУ по центру Донецка
Украинские войска обстреляли в субботу центр Донецка, в результате удара один человек погиб, трое ранены.
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР)
14:12 24.09.2022 (обновлено: 14:23 24.09.2022)
 
Мужчина получил ранения в результате удара ВСУ по центру Донецка

Мужчина получил ранения в голову и живот после удара украинских войск по центру Донецка

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли в субботу центр Донецка, в результате удара ранен местный житель, передает корреспондент РИА Новости.
Обстрел произошел в районе проспекта Ватутина и улицы Розы Люксембург. В результате удара мужчина ранен в голову и живот. По словам его жены, он госпитализирован, ему делают операцию.
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщило, что по Ворошиловскому району в центре Донецка украинские войска выпустили 2 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)
 
 
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