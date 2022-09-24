https://ria.ru/20220924/donbass-1819158402.html
Мужчина получил ранения в результате удара ВСУ по центру Донецка
Мужчина получил ранения в результате удара ВСУ по центру Донецка - РИА Новости, 24.09.2022
Мужчина получил ранения в результате удара ВСУ по центру Донецка
Украинские войска обстреляли в субботу центр Донецка, в результате удара ранен местный житель, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T14:12
2022-09-24T14:12
2022-09-24T14:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли в субботу центр Донецка, в результате удара ранен местный житель, передает корреспондент РИА Новости.Обстрел произошел в районе проспекта Ватутина и улицы Розы Люксембург. В результате удара мужчина ранен в голову и живот. По словам его жены, он госпитализирован, ему делают операцию.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщило, что по Ворошиловскому району в центре Донецка украинские войска выпустили 2 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Последствия обстрела ВСУ по центру Донецка
Украинские войска обстреляли в субботу центр Донецка, в результате удара один человек погиб, трое ранены.
2022-09-24T14:12
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PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР)
14:12 24.09.2022 (обновлено: 14:23 24.09.2022)
Мужчина получил ранения в результате удара ВСУ по центру Донецка
Мужчина получил ранения в голову и живот после удара украинских войск по центру Донецка