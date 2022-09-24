https://ria.ru/20220924/donbass-1819147319.html

Украинские войска снова обстреляли центр Донецка

Украинские войска снова обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 24.09.2022

Украинские войска снова обстреляли центр Донецка

Украинские войска в 12.40 мск выпустили еще два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Ворошиловскому району в центре Донецка, сообщило... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T13:05

2022-09-24T13:05

2022-09-24T13:09

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска в 12.40 мск выпустили еще два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Ворошиловскому району в центре Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины- ред.) по направлению: 12.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Ворошиловский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По словам мэра города Алексея Кулемзина, под обстрел попали бульвар Пушкина, дом правительства и площадь Ленина в самом центре Донецка.Кроме того, обстрелу подверглась Макеевка, по населенному пункту выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщали об обстреле Ворошиловского района Донецка, украинские войска выпустили по центру города три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины