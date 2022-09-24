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Украинские войска снова обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 24.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/donbass-1819147319.html
Украинские войска снова обстреляли центр Донецка
Украинские войска снова обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 24.09.2022
Украинские войска снова обстреляли центр Донецка
Украинские войска в 12.40 мск выпустили еще два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Ворошиловскому району в центре Донецка, сообщило... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T13:05
2022-09-24T13:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска в 12.40 мск выпустили еще два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Ворошиловскому району в центре Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины- ред.) по направлению: 12.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Ворошиловский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По словам мэра города Алексея Кулемзина, под обстрел попали бульвар Пушкина, дом правительства и площадь Ленина в самом центре Донецка.Кроме того, обстрелу подверглась Макеевка, по населенному пункту выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщали об обстреле Ворошиловского района Донецка, украинские войска выпустили по центру города три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
13:05 24.09.2022 (обновлено: 13:09 24.09.2022)
 
Украинские войска снова обстреляли центр Донецка

Представительство ДНР: ВСУ выпустили еще два снаряда натовского калибра по центру Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донбассе
Осколки украинских снарядов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска в 12.40 мск выпустили еще два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Ворошиловскому району в центре Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины- ред.) по направлению: 12.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Ворошиловский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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По словам мэра города Алексея Кулемзина, под обстрел попали бульвар Пушкина, дом правительства и площадь Ленина в самом центре Донецка.
Кроме того, обстрелу подверглась Макеевка, по населенному пункту выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщали об обстреле Ворошиловского района Донецка, украинские войска выпустили по центру города три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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