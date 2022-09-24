https://ria.ru/20220924/donbass-1819138955.html

Мирный житель погиб при обстреле центра Донецка украинскими войсками

Мирный житель погиб при обстреле центра Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 24.09.2022

Мирный житель погиб при обстреле центра Донецка украинскими войсками

Мирный житель погиб при обстреле Ворошиловского района в центре Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T12:14

2022-09-24T12:14

2022-09-24T12:14

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Ворошиловского района в центре Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела украинскими боевиками Ворошиловского района города погиб мирный житель, анкетные данные устанавливаются", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщали об обстреле Ворошиловского района Донецка, украинские войска выпустили по городу три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс