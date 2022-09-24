https://ria.ru/20220924/donbass-1819138955.html
Мирный житель погиб при обстреле центра Донецка украинскими войсками
Мирный житель погиб при обстреле центра Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 24.09.2022
Мирный житель погиб при обстреле центра Донецка украинскими войсками
Мирный житель погиб при обстреле Ворошиловского района в центре Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T12:14
2022-09-24T12:14
2022-09-24T12:14
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152106/24/1521062449_0:228:2831:1820_1920x0_80_0_0_f791f1099f12378c27ab2e7522af0a1e.jpg
ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Ворошиловского района в центре Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела украинскими боевиками Ворошиловского района города погиб мирный житель, анкетные данные устанавливаются", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщали об обстреле Ворошиловского района Донецка, украинские войска выпустили по городу три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152106/24/1521062449_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_36de3b4a4832d59ac45ae829e221bbd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Мирный житель погиб при обстреле центра Донецка украинскими войсками
Штаб обороны ДНР: мирный житель погиб при обстреле ВСУ Ворошиловского района Донецка