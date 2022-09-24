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Украинские войска вновь обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 24.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/donbass-1819135930.html
Украинские войска вновь обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска вновь обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 24.09.2022
Украинские войска вновь обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска вновь обстреляли районы Донецка, за пять минут по городу было выпущено три снаряда "натовского" калибра и шесть снарядов калибром 152... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T11:52
2022-09-24T11:52
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли районы Донецка, за пять минут по городу было выпущено три снаряда "натовского" калибра и шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 10.55 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс
11:52 24.09.2022
 
Украинские войска вновь обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по двум районам Донецка девять снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донбассе
Осколки украинских снарядов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли районы Донецка, за пять минут по городу было выпущено три снаряда "натовского" калибра и шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 10.55 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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