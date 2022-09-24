Украинские войска вновь обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по двум районам Донецка девять снарядов
Осколки украинских снарядов в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли районы Донецка, за пять минут по городу было выпущено три снаряда "натовского" калибра и шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 10.55 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.