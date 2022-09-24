https://ria.ru/20220924/donbass-1819135214.html

Мирная жительница погибла при обстреле Донецка украинскими войсками

Мирная жительница погибла при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 24.09.2022

Мирная жительница погибла при обстреле Донецка украинскими войсками

Мирная жительница погибла при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T11:47

2022-09-24T11:47

2022-09-24T12:25

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Последствия обстрела посёлка Октябрьский рудник Куйбышевского района (Донецка). Помимо жилых домов, повреждения получила котельная. По предварительной информации, есть погибшая женщина. Обстрел продолжается", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в 10.50 мск украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донбасс, вооруженные силы украины