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Мирная жительница погибла при обстреле Донецка украинскими войсками
Мирная жительница погибла при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 24.09.2022
Мирная жительница погибла при обстреле Донецка украинскими войсками
Мирная жительница погибла при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T11:47
2022-09-24T11:47
2022-09-24T12:25
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Последствия обстрела посёлка Октябрьский рудник Куйбышевского района (Донецка). Помимо жилых домов, повреждения получила котельная. По предварительной информации, есть погибшая женщина. Обстрел продолжается", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в 10.50 мск украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донбасс, Вооруженные силы Украины
11:47 24.09.2022 (обновлено: 12:25 24.09.2022)
Мирная жительница погибла при обстреле Донецка украинскими войсками
Мэр Кулемзин заявил о гибели пожилой женщины при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка