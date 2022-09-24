Безразличие Запада подтолкнуло людей Донбасса к своим шагам, заявили в МИД
МИД России: безразличие Запада подтолкнуло население ДНР и ЛНР сделать свой выбор
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМужчина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России
Мужчина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Безразличие Запада к жизням людей в ДНР и ЛНР, на других территориях, где проживают русскоговорящие, подтолкнуло жителей к решительным шагам по определению своего будущего, заявили РИА Новости в МИД РФ.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
"Гражданское общество в самой Европе начинает подписывать петиции к руководству европейских стран (как это было во Франции) с просьбой остановить поставки смертоносного вооружения на Украину, которые идут по линии Евросоюза, прекратить кровопролитие на Донбассе и гибель мирного населения, в том числе детей", - сказали в МИД РФ.
"Однако есовская бюрократия глуха к призывам своего же населения",- добавили там.
"Это в очередной раз подтверждает безразличие Запада с его "ценностями" к человеческой жизни в ДНР и ЛНР, на других территориях, где проживает русскоговорящее население", - сказали в ведомстве. Там считают, что "такая политика подтолкнула этих людей к решительным шагам по определению своего будущего". "И мы их в этом поддерживаем", - добавили в МИД.
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