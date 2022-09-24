https://ria.ru/20220924/donbass-1819120526.html

Союзное государство оказывает гуманитарную помощь детям из ДНР и ЛНР

Союзное государство оказывает гуманитарную помощь детям из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 24.09.2022

Союзное государство оказывает гуманитарную помощь детям из ДНР и ЛНР

Более тысячи детей из Донецкой и Луганской народных республик пройдут оздоровление в санаторно-курортных учреждениях Минской области, сказал РИА Новости... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T10:00

2022-09-24T10:00

2022-09-24T10:00

союзное государство

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

союзное государство

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Более тысячи детей из Донецкой и Луганской народных республик пройдут оздоровление в санаторно-курортных учреждениях Минской области, сказал РИА Новости Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.16 сентября 2022 года Председатель Совета Министров Союзного государства Михаил Мишустин подписал Постановление Совета Министров Союзного государства, согласованное Премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко, об оказании гуманитарной помощи детям Донбасса в формате мероприятия Союзного государства. Финансирование будет обеспечено из бюджета Союзного государства.Дмитрий Мезенцев особо отметил позиции глав государств – Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко – в поддержку продолжения работы по оказанию гуманитарной помощи детям, проживающим в Донецкой и Луганской народных республиках. Он сообщил, что Совет Министров Союзного государства утвердил соответствующий проект Союзного государства, в ходе реализации которого, в частности, в сентябре-октябре будет обеспечено оздоровление 1050 детей из Донбасса в санаторно-курортных учреждениях Минской области, учебным заведениям будут переданы автобусы, оборудование для интерактивного обучения.Госсекретарь отметил, что гуманитарная работа ведется во взаимодействии с Благотворительным фондом известного белорусского паралимпийца Алексея Талая, который очень много делает для детей, стремится, чтобы они чувствовали любовь и заботу белорусов и россиян.Ранее, во исполнение постановления Высшего Государственного совета Союзного государства, делегация Постоянного Комитета дважды побывала с гуманитарной помощью в Донецке, уделив особое внимание детям, находившимся на излечении в Республиканской больнице."Мы побывали в Республиканской клинической больнице, где общались и с подростками, и с совсем маленькими детьми. Видели тех, кто находится в реанимации. И нам удалось договориться с Петербургским медицинским центром детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера, где работают специалисты высочайшего уровня, об операции одиннадцатилетней девочки, которая попала под обстрел на улице Донецка. Врачи делают все, чтобы вернуть ребенку двигательные функции", - рассказал Мезенцев.

https://ria.ru/20220916/deti-1817266622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, союзное государство