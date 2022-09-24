https://ria.ru/20220924/donbass-1819114717.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Ясиноватую - РИА Новости, 24.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли районы Донецка, Зайцево и Ясиноватую, выпустив в общей сложности 23 снаряда калибром 152 миллиметра и три "натовских" снаряда... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T09:08

2022-09-24T09:08

2022-09-24T09:08

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка, Зайцево и Ясиноватую, выпустив в общей сложности 23 снаряда калибром 152 миллиметра и три "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 07.30 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 07.45 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 07.46 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Зайцево: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 08.05 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 08.10 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 08.20 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 08.35 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о трех обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра. Украинские войска также подвергли обстрелу Зайцево, применив снаряды калибром 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220924/donbass-1819110336.html

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в мире, справки, донецк (днр), ясиноватая, зайцево, сцкк, нато, telegram (приложение)