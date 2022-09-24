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Попытка Киева испугать людей не удалась, заявили в ДНР - РИА Новости, 24.09.2022
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Попытка Киева испугать людей не удалась, заявили в ДНР
Попытка Киева испугать людей не удалась, заявили в ДНР - РИА Новости, 24.09.2022
Попытка Киева испугать людей не удалась, заявили в ДНР
Киеву не удаётся сорвать голосование в ДНР по референдуму, люди голосуют, несмотря на обстрелы, заявил спикер Народного совета ДНР Владимир Бидевка. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T21:54
2022-09-24T21:58
в мире
владимир бидёвка
россия
донецкая народная республика
украина
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Киеву не удаётся сорвать голосование в ДНР по референдуму, люди голосуют, несмотря на обстрелы, заявил спикер Народного совета ДНР Владимир Бидевка."Сегодня Донецку, Макеевке, Горловке, Енакиево и другим населенным пунктам было нелегко участвовать в референдуме. Прежде всего, из-за вооружённых провокаций, вооруженной агрессии военизированных форсирований Украины… Тем не менее не удалась попытка неофашистов испугать людей для того, чтобы они прекратили своё участие в референдуме", - заявил Бидевка на брифинге.По его оценке, жители ДНР голосуют на референдуме с большим энтузиазмом и в хорошем настроении.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220924/referendum-1819237337.html
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в мире, владимир бидёвка, россия, донецкая народная республика, украина, референдум в донбассе
В мире, Владимир Бидёвка, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Референдум в Донбассе
21:54 24.09.2022 (обновлено: 21:58 24.09.2022)
 
Попытка Киева испугать людей не удалась, заявили в ДНР

Спикер Народного совета ДНР Бидевка: Киеву не удается обстрелами сорвать референдум

© Фото предоставлено пресс-службой парламента ДНРПредседатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка
Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка
© Фото предоставлено пресс-службой парламента ДНР
Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Киеву не удаётся сорвать голосование в ДНР по референдуму, люди голосуют, несмотря на обстрелы, заявил спикер Народного совета ДНР Владимир Бидевка.
"Сегодня Донецку, Макеевке, Горловке, Енакиево и другим населенным пунктам было нелегко участвовать в референдуме. Прежде всего, из-за вооружённых провокаций, вооруженной агрессии военизированных форсирований Украины… Тем не менее не удалась попытка неофашистов испугать людей для того, чтобы они прекратили своё участие в референдуме", - заявил Бидевка на брифинге.
Члены участковой избирательной комиссии упаковывают бюллетени в сейф-пакеты - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
21:48
ЦИК ДНР ожидает по итогам референдума очень высокую явку
По его оценке, жители ДНР голосуют на референдуме с большим энтузиазмом и в хорошем настроении.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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В миреВладимир БидёвкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРеферендум в Донбассе
 
 
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