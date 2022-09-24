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Попытка Киева испугать людей не удалась, заявили в ДНР

Попытка Киева испугать людей не удалась, заявили в ДНР - РИА Новости, 24.09.2022

Попытка Киева испугать людей не удалась, заявили в ДНР

Киеву не удаётся сорвать голосование в ДНР по референдуму, люди голосуют, несмотря на обстрелы, заявил спикер Народного совета ДНР Владимир Бидевка. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T21:54

2022-09-24T21:54

2022-09-24T21:58

в мире

владимир бидёвка

россия

донецкая народная республика

украина

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Киеву не удаётся сорвать голосование в ДНР по референдуму, люди голосуют, несмотря на обстрелы, заявил спикер Народного совета ДНР Владимир Бидевка."Сегодня Донецку, Макеевке, Горловке, Енакиево и другим населенным пунктам было нелегко участвовать в референдуме. Прежде всего, из-за вооружённых провокаций, вооруженной агрессии военизированных форсирований Украины… Тем не менее не удалась попытка неофашистов испугать людей для того, чтобы они прекратили своё участие в референдуме", - заявил Бидевка на брифинге.По его оценке, жители ДНР голосуют на референдуме с большим энтузиазмом и в хорошем настроении.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819237337.html

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россия

донецкая народная республика

украина

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в мире, владимир бидёвка, россия, донецкая народная республика, украина, референдум в донбассе