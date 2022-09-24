21:54 24.09.2022 (обновлено: 21:58 24.09.2022)
Попытка Киева испугать людей не удалась, заявили в ДНР
Спикер Народного совета ДНР Бидевка: Киеву не удается обстрелами сорвать референдум
© Фото предоставлено пресс-службой парламента ДНРПредседатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка
© Фото предоставлено пресс-службой парламента ДНР
Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Киеву не удаётся сорвать голосование в ДНР по референдуму, люди голосуют, несмотря на обстрелы, заявил спикер Народного совета ДНР Владимир Бидевка.
"Сегодня Донецку, Макеевке, Горловке, Енакиево и другим населенным пунктам было нелегко участвовать в референдуме. Прежде всего, из-за вооружённых провокаций, вооруженной агрессии военизированных форсирований Украины… Тем не менее не удалась попытка неофашистов испугать людей для того, чтобы они прекратили своё участие в референдуме", - заявил Бидевка на брифинге.
По его оценке, жители ДНР голосуют на референдуме с большим энтузиазмом и в хорошем настроении.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.