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Украинские войска обстреляли Широкую Балку и Зайцево
Украинские войска обстреляли Широкую Балку и Зайцево - РИА Новости, 24.09.2022
Украинские войска обстреляли Широкую Балку и Зайцево
Украинские войска обстреляли населенные пункты Широкая Балка и Зайцево в ДНР снарядами калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T19:13
2022-09-24T19:13
2022-09-24T19:48
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Широкая Балка и Зайцево в ДНР снарядами калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.00 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Широкая Балка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 18.05 - населенный пункт Катериновка – населенный пункт Зайцево: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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в мире, украина, сцкк, зайцево, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, СЦКК, Зайцево, Донецкая Народная Республика
19:13 24.09.2022 (обновлено: 19:48 24.09.2022)
Украинские войска обстреляли Широкую Балку и Зайцево
Украинские войска обстреляли Широкую Балку и Зайцево в ДНР