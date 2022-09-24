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Украинские войска обстреляли Широкую Балку и Зайцево

Украинские войска обстреляли Широкую Балку и Зайцево - РИА Новости, 24.09.2022

Украинские войска обстреляли Широкую Балку и Зайцево

Украинские войска обстреляли населенные пункты Широкая Балка и Зайцево в ДНР снарядами калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T19:13

2022-09-24T19:13

2022-09-24T19:48

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Широкая Балка и Зайцево в ДНР снарядами калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.00 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Широкая Балка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 18.05 - населенный пункт Катериновка – населенный пункт Зайцево: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819210749.html

украина

зайцево

донецкая народная республика

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в мире, украина, сцкк, зайцево, донецкая народная республика