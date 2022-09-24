https://ria.ru/20220924/dezertirstvo-1819175841.html
Путин подписал закон о лишении свободы за дезертирство
Путин подписал закон о лишении свободы за дезертирство - РИА Новости, 24.09.2022
Путин подписал закон о лишении свободы за дезертирство
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, предусматривающих наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T15:57
2022-09-24T15:57
2022-09-24T16:01
владимир путин
безопасность
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, предусматривающих наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за дезертирство или неявку военнослужащих на службу по призыву.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Самовольное оставление части или места службы, а также неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, будут караться лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.Граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения ими военных сборов будут нести ту же уголовную ответственность, что установлена для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, указывается в поправках.При этом отмечается, что военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности за неявку на службу или дезертирство, если "самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу явились следствием стечения тяжелых обстоятельств".
https://ria.ru/20220924/zakon-1819175164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, безопасность, россия, частичная мобилизация в россии
Владимир Путин, Безопасность, Россия, Частичная мобилизация в России
15:57 24.09.2022 (обновлено: 16:01 24.09.2022)
Путин подписал закон о лишении свободы за дезертирство
Путин подписал закон о лишении свободы на срок до десяти лет за дезертирство
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал
закон о поправках в Уголовный кодекс, предусматривающих наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за дезертирство или неявку военнослужащих на службу по призыву.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Самовольное оставление части или места службы, а также неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, будут караться лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
Граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения ими военных сборов будут нести ту же уголовную ответственность, что установлена для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, указывается в поправках.
При этом отмечается, что военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности за неявку на службу или дезертирство, если "самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу явились следствием стечения тяжелых обстоятельств".