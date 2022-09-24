https://ria.ru/20220924/byudzhet-1819178374.html

Путин подписал закон о переносе срока внесения в Госдуму проекта бюджета

Путин подписал закон о переносе срока внесения в Госдуму проекта бюджета - РИА Новости, 24.09.2022

Путин подписал закон о переносе срока внесения в Госдуму проекта бюджета

Президент России Владимир Путин подписал закон, который переносит с 15 сентября на 1 октября предельный срок внесения в нижнюю палату парламента проекта... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T16:08

2022-09-24T16:08

2022-09-24T16:08

экономика

владимир путин

россия

госдума рф

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который переносит с 15 сентября на 1 октября предельный срок внесения в нижнюю палату парламента проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон предоставляет правительству в текущем году право внести на рассмотрение и утверждение в Госдуму проект закона "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" не позднее 1 октября.Раньше по законодательству проект трехлетнего бюджета в текущем году должен был быть внесен не позднее 15 сентября. Однако кабмин предложил временно установить ранее применявшийся предельный срок – 1 октября.Это изменение предложено "с учетом особенностей планирования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, связанных с предотвращением влияния изменения геополитической обстановки и ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики и финансового сектора", указывалось в пояснительной записке.

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экономика, владимир путин, россия, госдума рф