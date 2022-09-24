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Путин подписал закон о переносе срока внесения в Госдуму проекта бюджета - РИА Новости, 24.09.2022
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Путин подписал закон о переносе срока внесения в Госдуму проекта бюджета
Путин подписал закон о переносе срока внесения в Госдуму проекта бюджета - РИА Новости, 24.09.2022
Путин подписал закон о переносе срока внесения в Госдуму проекта бюджета
Президент России Владимир Путин подписал закон, который переносит с 15 сентября на 1 октября предельный срок внесения в нижнюю палату парламента проекта... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T16:08
2022-09-24T16:08
экономика
владимир путин
россия
госдума рф
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который переносит с 15 сентября на 1 октября предельный срок внесения в нижнюю палату парламента проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон предоставляет правительству в текущем году право внести на рассмотрение и утверждение в Госдуму проект закона "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" не позднее 1 октября.Раньше по законодательству проект трехлетнего бюджета в текущем году должен был быть внесен не позднее 15 сентября. Однако кабмин предложил временно установить ранее применявшийся предельный срок – 1 октября.Это изменение предложено "с учетом особенностей планирования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, связанных с предотвращением влияния изменения геополитической обстановки и ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики и финансового сектора", указывалось в пояснительной записке.
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экономика, владимир путин, россия, госдума рф
Экономика, Владимир Путин, Россия, Госдума РФ
16:08 24.09.2022
 
Путин подписал закон о переносе срока внесения в Госдуму проекта бюджета

Путин подписал закон о переносе срока внесения в Госдуму проекта бюджета на 2023-2025 года

CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ / Рассмотрение проекта бюджета на 2021-2023 годы в Госдуме РФ
Рассмотрение проекта бюджета на 2021-2023 годы в Госдуме РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ /
Рассмотрение проекта бюджета на 2021-2023 годы в Госдуме РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который переносит с 15 сентября на 1 октября предельный срок внесения в нижнюю палату парламента проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон предоставляет правительству в текущем году право внести на рассмотрение и утверждение в Госдуму проект закона "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" не позднее 1 октября.
Раньше по законодательству проект трехлетнего бюджета в текущем году должен был быть внесен не позднее 15 сентября. Однако кабмин предложил временно установить ранее применявшийся предельный срок – 1 октября.
Это изменение предложено "с учетом особенностей планирования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, связанных с предотвращением влияния изменения геополитической обстановки и ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики и финансового сектора", указывалось в пояснительной записке.
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