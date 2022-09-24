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Депутат сообщил об активизации ботов, работающих на аудиторию Кавказа - РИА Новости, 24.09.2022
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Депутат сообщил об активизации ботов, работающих на аудиторию Кавказа
Депутат сообщил об активизации ботов, работающих на аудиторию Кавказа - РИА Новости, 24.09.2022
Депутат сообщил об активизации ботов, работающих на аудиторию Кавказа
Штаб депутата Госдумы Султана Хамзаева зафиксировал резкую активизацию ботов, работающих в социальных сетях на аудиторию Северного Кавказа, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T17:52
2022-09-24T17:52
султан хамзаев
северный кавказ
россия
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МАХАЧКАЛА, 24 сен - РИА Новости. Штаб депутата Госдумы Султана Хамзаева зафиксировал резкую активизацию ботов, работающих в социальных сетях на аудиторию Северного Кавказа, сообщил РИА Новости в субботу помощник парламентария Ян Иванов."Более 70 тысяч прозападных бот-аккаунтов активизировались на Северном Кавказе. После первого дня объявления частичной мобилизации наша команда фиксирует резкое увеличение количества "активных" аккаунтов, занимающихся формированием деструктивных настроений. Проукраинские боты буквально завалили все комментарии под популярными постами разных общественных и политических деятелей. Схожее мы наблюдали в период начала СВО. Прошу своих земляков не вестись на "диалоги в сети с неизвестными лицами", – цитата Хамзаева.Депутат пояснил, что основной задачей является раскачивание деструктивных настроений, травля по национальному фактору и унижение чести и достоинства граждан России."Методы западных спецслужб учитывают ментальные особенности аудитории, ключевые слова и стилистику общения. Однако подобные бот-аккаунты совершают типичные ошибки при развитии дискуссии, предпочитая использовать шаблоны", – добавил Хамзаев.Штаб депутата уже подготовил обращение в ФСБ России с просьбой провести тщательную проверку с фиксацией и пресечением деятельности информационных деструктивных групп в соцсетях.
https://ria.ru/20220924/mobilizatsiya-1819165312.html
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султан хамзаев, северный кавказ, россия, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Султан Хамзаев, Северный Кавказ, Россия, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
17:52 24.09.2022
 
Депутат сообщил об активизации ботов, работающих на аудиторию Кавказа

Депутат Иванов: резко активизировались боты, работающие на аудиторию Северного Кавказа

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанк Компьютеры в темной комнате
 Компьютеры в темной комнате - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МАХАЧКАЛА, 24 сен - РИА Новости. Штаб депутата Госдумы Султана Хамзаева зафиксировал резкую активизацию ботов, работающих в социальных сетях на аудиторию Северного Кавказа, сообщил РИА Новости в субботу помощник парламентария Ян Иванов.
"Более 70 тысяч прозападных бот-аккаунтов активизировались на Северном Кавказе. После первого дня объявления частичной мобилизации наша команда фиксирует резкое увеличение количества "активных" аккаунтов, занимающихся формированием деструктивных настроений. Проукраинские боты буквально завалили все комментарии под популярными постами разных общественных и политических деятелей. Схожее мы наблюдали в период начала СВО. Прошу своих земляков не вестись на "диалоги в сети с неизвестными лицами", – цитата Хамзаева.
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Депутат пояснил, что основной задачей является раскачивание деструктивных настроений, травля по национальному фактору и унижение чести и достоинства граждан России.
"Методы западных спецслужб учитывают ментальные особенности аудитории, ключевые слова и стилистику общения. Однако подобные бот-аккаунты совершают типичные ошибки при развитии дискуссии, предпочитая использовать шаблоны", – добавил Хамзаев.
Штаб депутата уже подготовил обращение в ФСБ России с просьбой провести тщательную проверку с фиксацией и пресечением деятельности информационных деструктивных групп в соцсетях.
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Султан ХамзаевСеверный КавказРоссияГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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