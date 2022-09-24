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Власти Бердянска обвинили "наймитов СБУ" в попытке сорвать референдум
Власти Бердянска обвинили "наймитов СБУ" в попытке сорвать референдум - РИА Новости, 24.09.2022
Власти Бердянска обвинили "наймитов СБУ" в попытке сорвать референдум
Целью организаторов взрыва в центре Бердянска Запорожской области была попытка запугать жителей и сорвать проведение референдума, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T23:48
2022-09-24T23:48
2022-09-24T23:48
в мире
бердянск
служба безопасности украины
запорожская область
россия
референдумы на освобожденных территориях
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БЕРДЯНСК, 24 сен – РИА Новости. Целью организаторов взрыва в центре Бердянска Запорожской области была попытка запугать жителей и сорвать проведение референдума, сообщает пресс-служба администрации города.Ранее сообщалось, что в центре Бердянска вечером прогремел взрыв, сработало самодельное взрывное устройство, пострадавших нет. Самодельным взрывным устройством подорвали ситилайт с патриотической рекламой у Вечного огня."Цель подобных акций – запугать жителей и сорвать проведение референдума. Время выбрано неслучайно – окончание работы избирательных участков и участковых избиркомов. Поскольку на время проведения референдума меры безопасности приняты беспрецедентные, добраться мелкие наймиты СБУ смогли только до открытого места", - говорится в сообщении администрации, опубликованном в Telegram-канале.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Запорожской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательные бюллетени содержат один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и его вхождении в состав России.
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в мире, бердянск, служба безопасности украины, запорожская область, россия, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Бердянск, Служба безопасности Украины, Запорожская область, Россия, Референдумы на освобожденных территориях
Власти Бердянска обвинили "наймитов СБУ" в попытке сорвать референдум
Власти Бердянска назвали взрыв в городе попыткой "наймитов СБУ" сорвать референдум