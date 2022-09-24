https://ria.ru/20220924/berdyansk-1819249816.html

Власти Бердянска обвинили "наймитов СБУ" в попытке сорвать референдум

Власти Бердянска обвинили "наймитов СБУ" в попытке сорвать референдум - РИА Новости, 24.09.2022

Власти Бердянска обвинили "наймитов СБУ" в попытке сорвать референдум

Целью организаторов взрыва в центре Бердянска Запорожской области была попытка запугать жителей и сорвать проведение референдума, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T23:48

2022-09-24T23:48

2022-09-24T23:48

в мире

бердянск

служба безопасности украины

запорожская область

россия

референдумы на освобожденных территориях

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БЕРДЯНСК, 24 сен – РИА Новости. Целью организаторов взрыва в центре Бердянска Запорожской области была попытка запугать жителей и сорвать проведение референдума, сообщает пресс-служба администрации города.Ранее сообщалось, что в центре Бердянска вечером прогремел взрыв, сработало самодельное взрывное устройство, пострадавших нет. Самодельным взрывным устройством подорвали ситилайт с патриотической рекламой у Вечного огня."Цель подобных акций – запугать жителей и сорвать проведение референдума. Время выбрано неслучайно – окончание работы избирательных участков и участковых избиркомов. Поскольку на время проведения референдума меры безопасности приняты беспрецедентные, добраться мелкие наймиты СБУ смогли только до открытого места", - говорится в сообщении администрации, опубликованном в Telegram-канале.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Запорожской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательные бюллетени содержат один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и его вхождении в состав России.

https://ria.ru/20220924/blackout-1819249470.html

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в мире, бердянск, служба безопасности украины, запорожская область, россия, референдумы на освобожденных территориях