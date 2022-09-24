https://ria.ru/20220924/belorussiya-1819241308.html

Белоруссия не собирается наносить удар по Украине, заявил глава МИД

Белоруссия не собирается наносить удар по Украине, заявил глава МИД - РИА Новости, 24.09.2022

Белоруссия не собирается наносить удар по Украине, заявил глава МИД

Белоруссия не собирается наносить удар по Украине, заявил в субботу министр иностранных дел республики Владимир Макей. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T22:16

2022-09-24T22:16

2022-09-24T22:32

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МИНСК, 24 сен - РИА Новости. Белоруссия не собирается наносить удар по Украине, заявил в субботу министр иностранных дел республики Владимир Макей.Во время интервью французскому телеканалу France 24 главе МИД Белоруссии был задан вопрос о том, что в соответствии с договоренностями с РФ, в Белоруссии есть вооружение, способное нести ядерное оружие: может ли в связи с этим Белоруссия быть использована для нанесения удара по Украине, если Россия попросит это сделать."Опять же повторюсь, мы заинтересованы в прекращении конфликта как можно скорее. Мы не собираемся наносить удар", - ответил Макей. Его слова приводит пресс-служба МИД Белоруссии."Мы в целом категорически против использования ядерного оружия. Может, вы знаете, что еще в 90-х мы вывезли ядерное оружие с территории Беларуси. Мы были первой страной, которая сделала это без каких-либо предварительных условий. Таким образом, мы полностью против использования ядерного оружия, потому что это приведет, на мой взгляд, к уничтожению человечества. Но, следует отметить, что мы в целом против использования любого оружия. Убежден, что всегда есть возможность сесть за стол переговоров и найти решение проблемы. Это то, о чем постоянно говорит наш президент", - подчеркнул министр.Что касается того, зачем Белоруссии такие виды вооружения, он обратил внимание, что страна должна также думать о своей безопасности. "Как мы можем спокойно сидеть и смотреть на то, как растет контингент НАТО на западных границах Беларуси - в Польше, в Прибалтийских странах, как с каждым годом увеличивается количество проводимых НАТО военных учений? Только за последний год их количество увеличилось в три раза. Мы должны думать о безопасности нашего народа, о благополучии нашего народа. Мы пытаемся предпринимать ответные шаги", - пояснил руководитель белорусского внешнеполитического ведомства."Мы не собираемся использовать ядерное оружие. И мы не рассматриваем возможность использования какого-либо оружия против кого бы то ни было", - подчеркнул Владимир Макей.Отвечая на вопрос, исходит ли для Белоруссии военная угроза от НАТО, стран Запада или какого-либо соседнего с Белоруссией государства в Восточной Европе, министр сказал: "Я надеюсь, что такого не случится ни сейчас, ни в будущем. Но мы, безусловно, обеспокоены размещением вооруженных сил США в соседних с нами странах"."На мой взгляд, мир сейчас непредсказуем. Есть разные политики и многих из них абсолютно непредсказуемы. Никто не может предсказать, что случится в ближайшем будущем", - сказал Владимир Макей, отвечая на вопрос, может ли быть совершено нападение на Белоруссию.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что переоборудование белорусских самолетов, чтобы они несли ядерное оружие, готово.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819198585.html

https://ria.ru/20220923/lukashenko-1819069882.html

https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818877673.html

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