22:16 24.09.2022 (обновлено: 22:32 24.09.2022)
Белоруссия не собирается наносить удар по Украине, заявил глава МИД
Глава МИД Макей: Белоруссия не собирается наносить удар по Украине
© Sputnik / Виктор Толочко
Тактический ракетный комплекс "Точка". Архивное фото
МИНСК, 24 сен - РИА Новости. Белоруссия не собирается наносить удар по Украине, заявил в субботу министр иностранных дел республики Владимир Макей.
Во время интервью французскому телеканалу France 24 главе МИД Белоруссии был задан вопрос о том, что в соответствии с договоренностями с РФ, в Белоруссии есть вооружение, способное нести ядерное оружие: может ли в связи с этим Белоруссия быть использована для нанесения удара по Украине, если Россия попросит это сделать.
"Опять же повторюсь, мы заинтересованы в прекращении конфликта как можно скорее. Мы не собираемся наносить удар", - ответил Макей. Его слова приводит пресс-служба МИД Белоруссии.
"Мы в целом категорически против использования ядерного оружия. Может, вы знаете, что еще в 90-х мы вывезли ядерное оружие с территории Беларуси. Мы были первой страной, которая сделала это без каких-либо предварительных условий. Таким образом, мы полностью против использования ядерного оружия, потому что это приведет, на мой взгляд, к уничтожению человечества. Но, следует отметить, что мы в целом против использования любого оружия. Убежден, что всегда есть возможность сесть за стол переговоров и найти решение проблемы. Это то, о чем постоянно говорит наш президент", - подчеркнул министр.
Что касается того, зачем Белоруссии такие виды вооружения, он обратил внимание, что страна должна также думать о своей безопасности. "Как мы можем спокойно сидеть и смотреть на то, как растет контингент НАТО на западных границах Беларуси - в Польше, в Прибалтийских странах, как с каждым годом увеличивается количество проводимых НАТО военных учений? Только за последний год их количество увеличилось в три раза. Мы должны думать о безопасности нашего народа, о благополучии нашего народа. Мы пытаемся предпринимать ответные шаги", - пояснил руководитель белорусского внешнеполитического ведомства.
"Мы не собираемся использовать ядерное оружие. И мы не рассматриваем возможность использования какого-либо оружия против кого бы то ни было", - подчеркнул Владимир Макей.
Отвечая на вопрос, исходит ли для Белоруссии военная угроза от НАТО, стран Запада или какого-либо соседнего с Белоруссией государства в Восточной Европе, министр сказал: "Я надеюсь, что такого не случится ни сейчас, ни в будущем. Но мы, безусловно, обеспокоены размещением вооруженных сил США в соседних с нами странах".
"На мой взгляд, мир сейчас непредсказуем. Есть разные политики и многих из них абсолютно непредсказуемы. Никто не может предсказать, что случится в ближайшем будущем", - сказал Владимир Макей, отвечая на вопрос, может ли быть совершено нападение на Белоруссию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что переоборудование белорусских самолетов, чтобы они несли ядерное оружие, готово.