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Путин ратифицировал договор о таможенном сотрудничестве с Белоруссией - РИА Новости, 24.09.2022
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Путин ратифицировал договор о таможенном сотрудничестве с Белоруссией
Путин ратифицировал договор о таможенном сотрудничестве с Белоруссией - РИА Новости, 24.09.2022
Путин ратифицировал договор о таможенном сотрудничестве с Белоруссией
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Белоруссией о гармонизации таможенного законодательства и сотрудничестве в... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T16:36
2022-09-24T16:36
владимир путин
россия
белоруссия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Белоруссией о гармонизации таможенного законодательства и сотрудничестве в таможенной сфере. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Договор разработан в целях реализации программы по гармонизации налогового и таможенного законодательства России и Белоруссии и сотрудничеству в таможенной сфере. Он предусматривает создание межгосударственного центра в структуре Таможенного комитета Союзного государства для координации работы по управлению рисками и реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций. Местом нахождения этого центра определен Минск, а его финансирование планируется осуществлять за счет средств бюджета Союзного государства.Документ регулирует и вопросы сотрудничества таможенных служб России и Белоруссии по таким направлениям, как информационное взаимодействие и взаимный обмен сведениями, совместный таможенный контроль, категорирование лиц, совершающих таможенные операции, взаимодействие мобильных групп таможенных органов, регулирование института уполномоченного экономического оператора.Договор начинает временно применяться через 10 дней с даты его подписания и вступает в силу на десятый день с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.Договор заключается на пять лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды. При этом каждая из сторон вправе прекратить его действие, предварительно письменно уведомив другую сторону, но не позднее чем за полгода до истечения соответствующего периода.
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владимир путин, россия, белоруссия, минск, в мире
Владимир Путин, Россия, Белоруссия, Минск, В мире
16:36 24.09.2022
 
Путин ратифицировал договор о таможенном сотрудничестве с Белоруссией

Путин ратифицировал договора о таможенном сотрудничестве России и Белоруссии

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкДом правительства республики Беларусь
Дом правительства республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Белоруссией о гармонизации таможенного законодательства и сотрудничестве в таможенной сфере. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Договор разработан в целях реализации программы по гармонизации налогового и таможенного законодательства России и Белоруссии и сотрудничеству в таможенной сфере. Он предусматривает создание межгосударственного центра в структуре Таможенного комитета Союзного государства для координации работы по управлению рисками и реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций. Местом нахождения этого центра определен Минск, а его финансирование планируется осуществлять за счет средств бюджета Союзного государства.
Документ регулирует и вопросы сотрудничества таможенных служб России и Белоруссии по таким направлениям, как информационное взаимодействие и взаимный обмен сведениями, совместный таможенный контроль, категорирование лиц, совершающих таможенные операции, взаимодействие мобильных групп таможенных органов, регулирование института уполномоченного экономического оператора.
Договор начинает временно применяться через 10 дней с даты его подписания и вступает в силу на десятый день с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
Договор заключается на пять лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды. При этом каждая из сторон вправе прекратить его действие, предварительно письменно уведомив другую сторону, но не позднее чем за полгода до истечения соответствующего периода.
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