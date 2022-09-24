https://ria.ru/20220924/belorussiya-1819184160.html
Путин ратифицировал договор о таможенном сотрудничестве с Белоруссией
Путин ратифицировал договор о таможенном сотрудничестве с Белоруссией - РИА Новости, 24.09.2022
Путин ратифицировал договор о таможенном сотрудничестве с Белоруссией
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Белоруссией о гармонизации таможенного законодательства и сотрудничестве в... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T16:36
2022-09-24T16:36
2022-09-24T16:36
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Белоруссией о гармонизации таможенного законодательства и сотрудничестве в таможенной сфере. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Договор разработан в целях реализации программы по гармонизации налогового и таможенного законодательства России и Белоруссии и сотрудничеству в таможенной сфере. Он предусматривает создание межгосударственного центра в структуре Таможенного комитета Союзного государства для координации работы по управлению рисками и реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций. Местом нахождения этого центра определен Минск, а его финансирование планируется осуществлять за счет средств бюджета Союзного государства.Документ регулирует и вопросы сотрудничества таможенных служб России и Белоруссии по таким направлениям, как информационное взаимодействие и взаимный обмен сведениями, совместный таможенный контроль, категорирование лиц, совершающих таможенные операции, взаимодействие мобильных групп таможенных органов, регулирование института уполномоченного экономического оператора.Договор начинает временно применяться через 10 дней с даты его подписания и вступает в силу на десятый день с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.Договор заключается на пять лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды. При этом каждая из сторон вправе прекратить его действие, предварительно письменно уведомив другую сторону, но не позднее чем за полгода до истечения соответствующего периода.
https://ria.ru/20220923/shos-1818895140.html
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владимир путин, россия, белоруссия, минск, в мире
Владимир Путин, Россия, Белоруссия, Минск, В мире
Путин ратифицировал договор о таможенном сотрудничестве с Белоруссией
Путин ратифицировал договора о таможенном сотрудничестве России и Белоруссии
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Белоруссией о гармонизации таможенного законодательства и сотрудничестве в таможенной сфере. Документ опубликован
на официальном портале правовой информации.
Договор разработан в целях реализации программы по гармонизации налогового и таможенного законодательства России и Белоруссии и сотрудничеству в таможенной сфере. Он предусматривает создание межгосударственного центра в структуре Таможенного комитета Союзного государства для координации работы по управлению рисками и реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций. Местом нахождения этого центра определен Минск
, а его финансирование планируется осуществлять за счет средств бюджета Союзного государства.
Документ регулирует и вопросы сотрудничества таможенных служб России и Белоруссии по таким направлениям, как информационное взаимодействие и взаимный обмен сведениями, совместный таможенный контроль, категорирование лиц, совершающих таможенные операции, взаимодействие мобильных групп таможенных органов, регулирование института уполномоченного экономического оператора.
Договор начинает временно применяться через 10 дней с даты его подписания и вступает в силу на десятый день с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
Договор заключается на пять лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды. При этом каждая из сторон вправе прекратить его действие, предварительно письменно уведомив другую сторону, но не позднее чем за полгода до истечения соответствующего периода.