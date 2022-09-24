https://ria.ru/20220924/belorussiya-1819106764.html

В Белоруссии ввели временный запрет на вывоз зерновых

В Белоруссии ввели временный запрет на вывоз зерновых - РИА Новости, 24.09.2022

В Белоруссии ввели временный запрет на вывоз зерновых

В Белоруссии еще на полгода запретили вывоз зерновых, следует из постановления Совета министров, опубликованного на национальном правовом портале. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T07:42

2022-09-24T07:42

2022-09-24T11:29

белоруссия

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экономика

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МИНСК, 23 сен — РИА Новости. В Белоруссии еще на полгода запретили вывоз зерновых, следует из постановления Совета министров, опубликованного на национальном правовом портале.Решение вступает в силу с сегодняшнего дня. Всего в перечне товаров 19 наименований, среди которых — пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, просо, гречиха, овес и прочие злаки.При этом запрет не распространяется на зерно, вывозимое для оказания гуманитарной помощи или в качестве припасов, и на следующее через территорию Белоруссии транзитом.В постановлении также поручается белорусскому МИД внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о введении аналогичной меры на таможенной территории ЕАЭС.Минск еще в августе прошлого года запретил экспорт основных видов зерна, а в марте продлил его на полгода. В правительстве это решение объясняли необходимостью удовлетворить потребности внутреннего рынка, поскольку прошлогодний урожай был меньше, чем планировалось.В этом году, как заявил накануне президент Александр Лукашенко, Белоруссия получит небывалый урожай — порядка 11,2 миллиона тонн. Главное же сейчас, по его словам, максимально заложить выращенную продукцию на склады, чтобы можно было обеспечить потребности торговли и экспорта в межсезонье.

https://ria.ru/20220923/belorussiya-1818944190.html

https://ria.ru/20220901/krizis-1813715561.html

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белоруссия, в мире, экономика, евразийский экономический союз