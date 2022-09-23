https://ria.ru/20220923/zhurnalisty-1818925918.html

Путин отметил мужество журналистов, освещающих события на Украине

Путин отметил мужество журналистов, освещающих события на Украине - РИА Новости, 23.09.2022

Путин отметил мужество журналистов, освещающих события на Украине

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XXVI форума журналистов "Вся Россия – 2022" отметил компетентность и мужество журналистов, освещающих... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T13:47

2022-09-23T13:47

2022-09-23T13:47

специальная военная операция на украине

общество

владимир путин

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XXVI форума журналистов "Вся Россия – 2022" отметил компетентность и мужество журналистов, освещающих события специальной военной операции на Украине, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил, что встречи форума отличаются содержательной повесткой, солидным представительством СМИ, широкой палитрой тем, находящихся в центре общественного внимания. Он также добавил, что мероприятие дарит отличные возможности для дружеских бесед с товарищами и единомышленниками, обмена позитивным опытом, укрепления деловых и личных контактов."Отмечу, что впервые в работе форума принимают участие ваши коллеги из народных республик Донбасса. Освещая события специальной военной операции, они проявляют высочайшую компетентность и мужество, честно исполняют свой профессиональный, человеческий долг", - говорится в сообщении.Президент выразил уверенность, что нынешний форум пройдёт в конструктивном ключе, даст старт новым интересным проектам, будет содействовать консолидации журналистского сообщества вокруг больших, значимых целей. Он пожелал участникам плодотворной работы, успехов и всего наилучшего.

https://ria.ru/20220915/vzryv-1817004966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр