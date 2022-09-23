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Путин отметил мужество журналистов, освещающих события на Украине - РИА Новости, 23.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/zhurnalisty-1818925918.html
Путин отметил мужество журналистов, освещающих события на Украине
Путин отметил мужество журналистов, освещающих события на Украине - РИА Новости, 23.09.2022
Путин отметил мужество журналистов, освещающих события на Украине
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XXVI форума журналистов "Вся Россия – 2022" отметил компетентность и мужество журналистов, освещающих... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:47
2022-09-23T13:47
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XXVI форума журналистов "Вся Россия – 2022" отметил компетентность и мужество журналистов, освещающих события специальной военной операции на Украине, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил, что встречи форума отличаются содержательной повесткой, солидным представительством СМИ, широкой палитрой тем, находящихся в центре общественного внимания. Он также добавил, что мероприятие дарит отличные возможности для дружеских бесед с товарищами и единомышленниками, обмена позитивным опытом, укрепления деловых и личных контактов."Отмечу, что впервые в работе форума принимают участие ваши коллеги из народных республик Донбасса. Освещая события специальной военной операции, они проявляют высочайшую компетентность и мужество, честно исполняют свой профессиональный, человеческий долг", - говорится в сообщении.Президент выразил уверенность, что нынешний форум пройдёт в конструктивном ключе, даст старт новым интересным проектам, будет содействовать консолидации журналистского сообщества вокруг больших, значимых целей. Он пожелал участникам плодотворной работы, успехов и всего наилучшего.
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общество, владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Путин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:47 23.09.2022
 
Путин отметил мужество журналистов, освещающих события на Украине

Путин отметил мужество журналистов, освещающих специальную военную операцию на Украине

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XXVI форума журналистов "Вся Россия – 2022" отметил компетентность и мужество журналистов, освещающих события специальной военной операции на Украине, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил, что встречи форума отличаются содержательной повесткой, солидным представительством СМИ, широкой палитрой тем, находящихся в центре общественного внимания. Он также добавил, что мероприятие дарит отличные возможности для дружеских бесед с товарищами и единомышленниками, обмена позитивным опытом, укрепления деловых и личных контактов.
"Отмечу, что впервые в работе форума принимают участие ваши коллеги из народных республик Донбасса. Освещая события специальной военной операции, они проявляют высочайшую компетентность и мужество, честно исполняют свой профессиональный, человеческий долг", - говорится в сообщении.
Президент выразил уверенность, что нынешний форум пройдёт в конструктивном ключе, даст старт новым интересным проектам, будет содействовать консолидации журналистского сообщества вокруг больших, значимых целей. Он пожелал участникам плодотворной работы, успехов и всего наилучшего.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоВладимир ПутинРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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