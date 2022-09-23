https://ria.ru/20220923/zelenskiy-1818823169.html

Американцы высмеяли Зеленского после призыва "наказать" Россию

Американцы высмеяли Зеленского после призыва "наказать" Россию - РИА Новости, 23.09.2022

Американцы высмеяли Зеленского после призыва "наказать" Россию

Читатели американского консервативного портала Breitbart отреагировали на выступление Владимира Зеленского на сессии Генассамблеи ООН. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T01:25

2022-09-23T01:25

2022-09-23T10:30

в мире

владимир зеленский

россия

донбасс

генеральная ассамблея оон

нато

украина

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Читатели американского консервативного портала Breitbart отреагировали на выступление Владимира Зеленского на сессии Генассамблеи ООН.Ранее Зеленский использовал неделю высокого уровня сессии Генассамблеи, чтобы попросить у Запада ударные системы дальнего действия, а также перечислил пять "условий" для достижения мира, к которым отнес в том числе "наказание" России.Публикация портала вызвала активный отклик читателей в комментариях."Перевожу: "Пожалуйста, пришлите еще денег. Очень нужны деньги", — написал пользователь Heynorm48."А когда у него там следующая фотосессия для Vogue?" — задался вопросом Montana1987."Да, Зеленский сейчас наверняка популярнейший человек в мире. Ждите, скоро журнал People объявит его "Человеком года", — сыронизировал DeepThought."Не похоже, чтобы его и впрямь интересовали переговоры", — отметил A447."А на кой ему переговоры? Он же получает от Байдена миллиарды и наживается на войне", — указал jude newman."Поначалу он даже хотел договориться. Но его кредиторы сказали: никаких переговоров", — выразил мнение Breathe Deeply."В этом политическом театре трудно сказать наверняка, кто кем рулит. Зеленский запросто может быть марионеткой ООН и НАТО. Но в то же время у него наверняка вдосталь компромата на мафиозный клан Байдена и его прихлебателей, чтобы самому дергать ниточки", — добавил LuciusAnnaeusSeneca.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220922/zelenskiy-1818779827.html

https://ria.ru/20220922/zelenskiy-1818810050.html

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донбасс

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в мире, владимир зеленский, россия, донбасс, генеральная ассамблея оон, нато, украина