https://ria.ru/20220923/zelenskiy-1818823169.html
Американцы высмеяли Зеленского после призыва "наказать" Россию
Американцы высмеяли Зеленского после призыва "наказать" Россию - РИА Новости, 23.09.2022
Американцы высмеяли Зеленского после призыва "наказать" Россию
Читатели американского консервативного портала Breitbart отреагировали на выступление Владимира Зеленского на сессии Генассамблеи ООН. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T01:25
2022-09-23T01:25
2022-09-23T10:30
в мире
владимир зеленский
россия
донбасс
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Читатели американского консервативного портала Breitbart отреагировали на выступление Владимира Зеленского на сессии Генассамблеи ООН.Ранее Зеленский использовал неделю высокого уровня сессии Генассамблеи, чтобы попросить у Запада ударные системы дальнего действия, а также перечислил пять "условий" для достижения мира, к которым отнес в том числе "наказание" России.Публикация портала вызвала активный отклик читателей в комментариях."Перевожу: "Пожалуйста, пришлите еще денег. Очень нужны деньги", — написал пользователь Heynorm48."А когда у него там следующая фотосессия для Vogue?" — задался вопросом Montana1987."Да, Зеленский сейчас наверняка популярнейший человек в мире. Ждите, скоро журнал People объявит его "Человеком года", — сыронизировал DeepThought."Не похоже, чтобы его и впрямь интересовали переговоры", — отметил A447."А на кой ему переговоры? Он же получает от Байдена миллиарды и наживается на войне", — указал jude newman."Поначалу он даже хотел договориться. Но его кредиторы сказали: никаких переговоров", — выразил мнение Breathe Deeply."В этом политическом театре трудно сказать наверняка, кто кем рулит. Зеленский запросто может быть марионеткой ООН и НАТО. Но в то же время у него наверняка вдосталь компромата на мафиозный клан Байдена и его прихлебателей, чтобы самому дергать ниточки", — добавил LuciusAnnaeusSeneca.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, россия, донбасс, генеральная ассамблея оон, нато, украина
В мире, Владимир Зеленский, Россия, Донбасс, Генеральная Ассамблея ООН, НАТО, Украина
01:25 23.09.2022 (обновлено: 10:30 23.09.2022)
Американцы высмеяли Зеленского после призыва "наказать" Россию
Читатели Breitbart раскритиковали призыв Зеленского на Генассамблее ООН "наказать" Россию
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.
Читатели американского консервативного портала Breitbart отреагировали
на выступление Владимира Зеленского на сессии Генассамблеи ООН.
Ранее Зеленский использовал неделю высокого уровня сессии Генассамблеи, чтобы попросить у Запада ударные системы дальнего действия, а также перечислил пять "условий" для достижения мира, к которым отнес в том числе "наказание" России.
Публикация портала вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Перевожу: "Пожалуйста, пришлите еще денег. Очень нужны деньги", — написал пользователь Heynorm48.
"А когда у него там следующая фотосессия для Vogue?" — задался вопросом Montana1987.
"Да, Зеленский сейчас наверняка популярнейший человек в мире. Ждите, скоро журнал People объявит его "Человеком года", — сыронизировал DeepThought.
"Не похоже, чтобы его и впрямь интересовали переговоры", — отметил A447.
"А на кой ему переговоры? Он же получает от Байдена миллиарды и наживается на войне", — указал jude newman.
"Поначалу он даже хотел договориться. Но его кредиторы сказали: никаких переговоров", — выразил мнение Breathe Deeply.
"В этом политическом театре трудно сказать наверняка, кто кем рулит. Зеленский запросто может быть марионеткой ООН и НАТО
. Но в то же время у него наверняка вдосталь компромата на мафиозный клан Байдена и его прихлебателей, чтобы самому дергать ниточки", — добавил LuciusAnnaeusSeneca.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса
Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину
оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>