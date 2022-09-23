02:38 23.09.2022 (обновлено: 02:39 23.09.2022)
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР
Украинские войска выпустили 12 снарядов калибром 152 миллиметра по Зайцево в ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкДом поврежденный в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево
Дом поврежденный в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска в 1.40 обстреляли населенный пункт Зайцево, выпустив 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 01.40 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Зайцево: выпущено 12 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Кроме того, представительство заявило, что в 1.10 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.