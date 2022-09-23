https://ria.ru/20220923/zaytsevo-1818826065.html

Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР

Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР - РИА Новости, 23.09.2022

Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР

Украинские войска в 1.40 обстреляли населенный пункт Зайцево, выпустив 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T02:38

2022-09-23T02:38

2022-09-23T02:39

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска в 1.40 обстреляли населенный пункт Зайцево, выпустив 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, представительство заявило, что в 1.10 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220922/obstrel-1818755958.html

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донецкая народная республика

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Максим Горбачев

в мире, украина, донецкая народная республика