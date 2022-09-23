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Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР - РИА Новости, 23.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/zaytsevo-1818826065.html
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР - РИА Новости, 23.09.2022
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР
Украинские войска в 1.40 обстреляли населенный пункт Зайцево, выпустив 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T02:38
2022-09-23T02:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска в 1.40 обстреляли населенный пункт Зайцево, выпустив 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, представительство заявило, что в 1.10 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220922/obstrel-1818755958.html
украина
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в мире, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика
02:38 23.09.2022 (обновлено: 02:39 23.09.2022)
 
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР

Украинские войска выпустили 12 снарядов калибром 152 миллиметра по Зайцево в ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкДом поврежденный в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево
Дом поврежденный в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом поврежденный в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска в 1.40 обстреляли населенный пункт Зайцево, выпустив 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 01.40 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Зайцево: выпущено 12 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Кроме того, представительство заявило, что в 1.10 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Российские следователи на месте обстрела в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 17:54Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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