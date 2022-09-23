https://ria.ru/20220923/zaporozhe-1818963608.html
В Запорожской области усилили режим комендантского часа
В Запорожской области усилили режим комендантского часа - РИА Новости, 23.09.2022
В Запорожской области усилили режим комендантского часа
В Запорожской области в целях общественной безопасности усилили контроль за соблюдением комендантского часа, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:36
2022-09-23T15:36
2022-09-23T15:36
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
мелитополь
энергодар
владимир рогов
референдумы на освобожденных территориях
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818750499_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_20f641aba2623e3147c5a44c6c38782a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. В Запорожской области в целях общественной безопасности усилили контроль за соблюдением комендантского часа, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.За последние два дня в Мелитополе произошло два теракта. Одно взрывное устройство сработало в районе центрального рынка, второе – возле частного дома.Кроме того, по его словам, в ночное время принято решение закрыть магистральные трассы от Энергодара и Васильевки, находящихся на линии боевого соприкосновения.Кроме того, по его словам, усилен досмотровый контроль на КПП в Васильевке во избежания проникновения в регион под видом мирных жителей украинских диверсантов.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно.
https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html
запорожская область
мелитополь
энергодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818750499_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_14d87b69d303be12099e3e8043a02272.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, мелитополь, энергодар, владимир рогов, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Мелитополь, Энергодар, Владимир Рогов, Референдумы на освобожденных территориях
В Запорожской области усилили режим комендантского часа
Член ВГА Рогов сообщил об усилении в Запорожской области режима комендантского часа