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В Запорожской области усилили режим комендантского часа - РИА Новости, 23.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/zaporozhe-1818963608.html
В Запорожской области усилили режим комендантского часа
В Запорожской области усилили режим комендантского часа - РИА Новости, 23.09.2022
В Запорожской области усилили режим комендантского часа
В Запорожской области в целях общественной безопасности усилили контроль за соблюдением комендантского часа, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:36
2022-09-23T15:36
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
мелитополь
энергодар
владимир рогов
референдумы на освобожденных территориях
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. В Запорожской области в целях общественной безопасности усилили контроль за соблюдением комендантского часа, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.За последние два дня в Мелитополе произошло два теракта. Одно взрывное устройство сработало в районе центрального рынка, второе – возле частного дома.Кроме того, по его словам, в ночное время принято решение закрыть магистральные трассы от Энергодара и Васильевки, находящихся на линии боевого соприкосновения.Кроме того, по его словам, усилен досмотровый контроль на КПП в Васильевке во избежания проникновения в регион под видом мирных жителей украинских диверсантов.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно.
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в мире, запорожская область, мелитополь, энергодар, владимир рогов, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Мелитополь, Энергодар, Владимир Рогов, Референдумы на освобожденных территориях
15:36 23.09.2022
 
В Запорожской области усилили режим комендантского часа

Член ВГА Рогов сообщил об усилении в Запорожской области режима комендантского часа

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Мелитополе
Сотрудники полиции в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудники полиции в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. В Запорожской области в целях общественной безопасности усилили контроль за соблюдением комендантского часа, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
За последние два дня в Мелитополе произошло два теракта. Одно взрывное устройство сработало в районе центрального рынка, второе – возле частного дома.
"В целях обеспечения общественной безопасности в городах Запорожской области принято решение усилить режим комендантского часа и патрулирования улиц в ночное время", - сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, в ночное время принято решение закрыть магистральные трассы от Энергодара и Васильевки, находящихся на линии боевого соприкосновения.
Кроме того, по его словам, усилен досмотровый контроль на КПП в Васильевке во избежания проникновения в регион под видом мирных жителей украинских диверсантов.
Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно.
Плакат С Россией навсегда в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на улице Луганска - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
01:18
Характеристики регионов, в которых пройдут референдумы по вхождению в РФ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьМелитопольЭнергодарВладимир РоговРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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