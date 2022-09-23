https://ria.ru/20220923/zaporozhe-1818963608.html

В Запорожской области усилили режим комендантского часа

В Запорожской области усилили режим комендантского часа - РИА Новости, 23.09.2022

В Запорожской области усилили режим комендантского часа

В Запорожской области в целях общественной безопасности усилили контроль за соблюдением комендантского часа, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T15:36

2022-09-23T15:36

2022-09-23T15:36

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

мелитополь

энергодар

владимир рогов

референдумы на освобожденных территориях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. В Запорожской области в целях общественной безопасности усилили контроль за соблюдением комендантского часа, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.За последние два дня в Мелитополе произошло два теракта. Одно взрывное устройство сработало в районе центрального рынка, второе – возле частного дома.Кроме того, по его словам, в ночное время принято решение закрыть магистральные трассы от Энергодара и Васильевки, находящихся на линии боевого соприкосновения.Кроме того, по его словам, усилен досмотровый контроль на КПП в Васильевке во избежания проникновения в регион под видом мирных жителей украинских диверсантов.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно.

https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html

запорожская область

мелитополь

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, мелитополь, энергодар, владимир рогов, референдумы на освобожденных территориях