В Запорожскую область через КПП въезжают до полутора тысяч машин в сутки
Администрация Запорожской области: через КПП въезжают до полутора тысяч машин в сутки
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкАвтомобили в очереди у контрольно-пропускного пункта "Васильевка" в Запорожской области
Автомобили в очереди у контрольно-пропускного пункта "Васильевка" в Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Запорожскую область с территории, подконтрольной Киеву, через КПП "Васильевка" въезжают до 1,5 тысячи машин в сутки, сообщил замглавы администрации региона Евгений Балицкий.
Как сообщалось ранее, с 1 октября будет введен пропускной режим с территорией, подконтрольной киевским властям, через КПП Васильевка.
"Главное, что сегодня для нас является показательным, это то, что на въезде в Запорожскую область до 1,5 тысячи машин. Едут к нам, а не уезжают. Тысячи людей возвращаются к нам - это показатель. Приезжают к нам 1,5 тысячи машин в сутки, а от нас уезжают 200-250, и то они коммерцией занимаются", - сказал Балицкий в эфире "Первого канала".
Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.