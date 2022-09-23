https://ria.ru/20220923/zaporozhe-1818940564.html

В Запорожскую область через КПП въезжают до полутора тысяч машин в сутки

В Запорожскую область через КПП въезжают до полутора тысяч машин в сутки - РИА Новости, 23.09.2022

В Запорожскую область через КПП въезжают до полутора тысяч машин в сутки

В Запорожскую область с территории, подконтрольной Киеву, через КПП "Васильевка" въезжают до 1,5 тысячи машин в сутки, сообщил замглавы администрации региона... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T14:30

2022-09-23T14:30

2022-09-23T14:30

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Запорожскую область с территории, подконтрольной Киеву, через КПП "Васильевка" въезжают до 1,5 тысячи машин в сутки, сообщил замглавы администрации региона Евгений Балицкий.Как сообщалось ранее, с 1 октября будет введен пропускной режим с территорией, подконтрольной киевским властям, через КПП Васильевка."Главное, что сегодня для нас является показательным, это то, что на въезде в Запорожскую область до 1,5 тысячи машин. Едут к нам, а не уезжают. Тысячи людей возвращаются к нам - это показатель. Приезжают к нам 1,5 тысячи машин в сутки, а от нас уезжают 200-250, и то они коммерцией занимаются", - сказал Балицкий в эфире "Первого канала".Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/armiyu-1818930120.html

https://ria.ru/20220923/zaporozhe-1818938527.html

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в мире, евгений балицкий, владимир путин, запорожская область, россия