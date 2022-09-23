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В Запорожскую область через КПП въезжают до полутора тысяч машин в сутки - РИА Новости, 23.09.2022
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В Запорожскую область через КПП въезжают до полутора тысяч машин в сутки
В Запорожскую область через КПП въезжают до полутора тысяч машин в сутки - РИА Новости, 23.09.2022
В Запорожскую область через КПП въезжают до полутора тысяч машин в сутки
В Запорожскую область с территории, подконтрольной Киеву, через КПП "Васильевка" въезжают до 1,5 тысячи машин в сутки, сообщил замглавы администрации региона... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:30
2022-09-23T14:30
в мире
евгений балицкий
владимир путин
запорожская область
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Запорожскую область с территории, подконтрольной Киеву, через КПП "Васильевка" въезжают до 1,5 тысячи машин в сутки, сообщил замглавы администрации региона Евгений Балицкий.Как сообщалось ранее, с 1 октября будет введен пропускной режим с территорией, подконтрольной киевским властям, через КПП Васильевка."Главное, что сегодня для нас является показательным, это то, что на въезде в Запорожскую область до 1,5 тысячи машин. Едут к нам, а не уезжают. Тысячи людей возвращаются к нам - это показатель. Приезжают к нам 1,5 тысячи машин в сутки, а от нас уезжают 200-250, и то они коммерцией занимаются", - сказал Балицкий в эфире "Первого канала".Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220923/armiyu-1818930120.html
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в мире, евгений балицкий, владимир путин, запорожская область, россия
В мире, Евгений Балицкий, Владимир Путин, Запорожская область, Россия
14:30 23.09.2022
 
В Запорожскую область через КПП въезжают до полутора тысяч машин в сутки

Администрация Запорожской области: через КПП въезжают до полутора тысяч машин в сутки

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкАвтомобили в очереди у контрольно-пропускного пункта "Васильевка" в Запорожской области
Автомобили в очереди у контрольно-пропускного пункта Васильевка в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Автомобили в очереди у контрольно-пропускного пункта "Васильевка" в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Запорожскую область с территории, подконтрольной Киеву, через КПП "Васильевка" въезжают до 1,5 тысячи машин в сутки, сообщил замглавы администрации региона Евгений Балицкий.
Как сообщалось ранее, с 1 октября будет введен пропускной режим с территорией, подконтрольной киевским властям, через КПП Васильевка.
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
14:01
В Запорожской области не будут призывать в армию в переходный период
"Главное, что сегодня для нас является показательным, это то, что на въезде в Запорожскую область до 1,5 тысячи машин. Едут к нам, а не уезжают. Тысячи людей возвращаются к нам - это показатель. Приезжают к нам 1,5 тысячи машин в сутки, а от нас уезжают 200-250, и то они коммерцией занимаются", - сказал Балицкий в эфире "Первого канала".
Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Переносная урна для голосования на референдуме о присоединении к России Запорожской области в здании избирательной комиссии в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
14:24Специальная военная операция на Украине
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