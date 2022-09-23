https://ria.ru/20220923/vystavkioseni-1818936872.html

Платья, гаджеты и Пушкин: лучшие выставки осени в музеях Москвы

Платья, гаджеты и Пушкин: лучшие выставки осени в музеях Москвы - РИА Новости, 23.09.2022

Платья, гаджеты и Пушкин: лучшие выставки осени в музеях Москвы

Большая выставка русского авангарда, история великого архитектора Мельникова, современное искусство и городской костюм – московские музеи открывают осенние... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T14:30

2022-09-23T14:30

2022-09-23T16:12

культпоход

исторический музей

российский еврейский музей толерантности

государственный музей архитектуры имени щусева

всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства

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Москва, 23 сен – РИА Новости. Большая выставка русского авангарда, история великого архитектора Мельникова, современное искусство и городской костюм – московские музеи открывают осенние выставки. РИА Новости выбрало лучшие из них.Старинная утварь и современные гаджетыСразу две выставки женщин-художниц открыты во Всероссийском музее декоративного искусства. "Артефакты и гаджеты Елены Ковылиной" (открыта до 10 ноября) кураторы называют художественным экспериментом, в рамках которого автор переосмысливает вещи народной культуры. Если говорить проще, то Елена Ковылина – известная прежде всего, как акционист и автор перформансов – связывает старинную утварь и сказочные предметы с современными девайсами. Например, на огромном полотне деревянное колесо, изображенное плакатно, крупным планом, соседствует с современным моноколесом. Переосмысливается и известная картина Васнецова "Иван Царевич и серый волк" – у Ковылиной царевич с похищенной Еленой Прекрасной скрываются от погони не на сером волке, а на современном мотоцикле. Или же сюжет "Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях" – здесь вместо волшебного зеркальца фигурирует современный смартфон и селфи.Еще одна часть экспозиции – огромные витрины в залах, в которых выставлены предметы народного быта и костюмы, соседствующие с современной техникой и предметами дизайна. Все вещи выбирала и составляла в группы сама художница ­– неожиданным образом модерн середины ХХ века не просто уживается, а великолепно гармонирует с выставленными старинными народными костюмами. Эта выставка демонстрирует, каким парадоксальным и одновременно интересным может быть взгляд на привычные вещи талантливого художника.Балерины и ПушкинВ соседнем крыле Музея декоративного искусства работает до 19 октября персональная выставка Кати Медведевой – удивительной художницы и человека невероятной судьбы. Медведеву принято называть художницей наивного искусства – так оно и есть, она самоучка и начала рисовать почти в 40 лет, в середине 1970-х годов. Ее биография точно могла бы стать сюжетом для романа: осиротев, она оказалась в детдоме в Азербайджане, потом жила в разных местах, случайно нарисовала первую работу, которую увидел и оценил профессиональный художник. А потом, уже с начала 1980-х годов – выставки, Москва, среда художников андеграунда и известность. И даже знакомство с коллекционером Норбертом Кухинке – мы его знаем как исполнителя роли профессора-слависта Билла в "Осеннем марафоне" Данелии. А Кухинке был прежде всего журналистом, кинорежиссером, автором книг о русской культуре и коллекционером. Именно он показал картины Кати Медведевой в Париже Марку Шагалу. Катя действительно любит цвет, а еще – разные фактуры. Например, у нее есть работы, написанные на бархате, натянутом на подрамник. Один из любимых сюжетов – балерины, которые буквально утопают в глубине черного бархата. Тут же вспоминается Дега с его танцовщицами. Но у Медведевой балерины, конечно, другие, свои, особенные. Другой ее герой – Пушкин, который "наше все". Он превращается в какого-то народного героя, почти в былинного персонажа. Вот он последнюю ночь проводит с Натали, а вот – "Пушкин среди цыган". Отдельный мотив работ Медведевой – тема Богородицы. Многие картины художницы навеяны иконописными образами, это во многом ­– ключ к пониманию. Ну и отдельное удовольствие – это слушать Медведеву, следить за ее интонациями, речью и выражением глаз. Не зря кураторы выставки в одном из залов показывают на большом экране фильм-интервью. Кстати, эта большая персональная выставка приурочена к 85-летию художницы, которая, несмотря на солидный возраст, продолжает активно работать.Черепахи и носороги ПлавинскогоМузей AZ, названный так по инициалам гениального русского художника Анатолия Зверева, представляет выставку Дмитрия Плавинского "Носороги на черепашьих бегах в Москве". Она открылась к 85-летию со дня рождения одного из лидеров советского неофициального искусства – именно так называют Плавинского. Одним из самых интересных и плодовитых художников советского андеграунда был и Зверев, недаром теперь в Музее AZ проходит выставка друга Зверева Плавинского. Куратор музея Полина Лобачевская рассказывает историю из жизни этих двух замечательных художников, которая многое объясняет. Якобы однажды, сидя в полуподвальной мастерской Плавинского, за окном пролетел какой-то диковинный предмет и шлепнулся о землю. Плавинский открыл окно и увидел, что этим предметом была черепаха, то ли упавшая, то ли выброшенная из чьего-то окна наверху. Лобачевская ссылается на слова самого Зверева, который, как допускает куратор, мог и сочинить эту историю. Правда это или нет, но у Плавинского черепахи – один из главных персонажей его работ, они олицетворяют синтез русской, древнегреческой и китайской культур, а носороги напоминают о Дюрере, подлинные гравюры которого художник с интересом в молодости изучал в Пушкинском музее. Будучи художником нон-конформистом, он обратился к технике эпохи ренессанса – офортам. Такой необычный "побег в прошлое" оказался очень современным языком.Городская модаВслед за большими выставками, посвященными придворному, народному костюму и мужской моде Исторический музей представляет еще один большой проект о моде. Выставка "Кринолин. Жакет. Свитшот. Стиль большого города" рассказывает о том, как одевались в разные эпохи жительницы российских городов с середины XIX века и до наших дней. Кураторы напоминают о важных исторических событиях: после отмены крепостного права в 1861 году города стали активно развиваться. Это способствовало изменению и городской моды, которая стала не только привилегией аристократов. Появился особый и эклектичный образ русского города, который менялся от эпохи к эпохе, сохраняя свою самобытность. В одежде сочетались западные модные тенденции и азиатская яркость, практичность и шик.Здесь не соблюдается хронологическая последовательность, да она и не нужна: кураторы стремились воссоздать яркие образы горожанок за последние 160 лет, которые жили в разные эпохи, в разных пространствах и обстоятельствах. Несмотря на то, что большая часть экспонатов связана в Москвой, на выставки нет и четкой привязки к конкретному городу. Женщин в таких нарядах можно представить себе в любом большом российском городе.Великий реформаторМимо Дома-мастерской Константина Мельникова в арбатских переулках невозможно пройти: полукруглое здание с ромбовидными окнами давно вошло в учебники по истории архитектуры, сюда водят экскурсии и просто приходят любители советского авангарда. Чуть больше 10 лет назад дом стал филиалом Государственного музея архитектуры им. А.В.Щусева, и вот теперь музей открывает 5 октября первую за много десятилетий масштабную выставку о творчестве этого выдающегося русского архитектора. Она приурочена к его 130-летию – Мельников родился 3 августа 1890 года.В начале 1920-х годов Мельников обрел свой неповторимый стиль. Одним из первых его новаторских зданий стал деревянный павильон "Махорка" на сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке 1923 года. Проект раскритиковали заказчики, однако Мельникова поддержал главный архитектор выставки – Щусев. Считается, что именно в этом проекта были использованы приемы, которые во многом определили облик архитектуры ХХ века и используются по сей день. Несмотря на то, что первые здания Мельникова вызывали противоречивую реакцию, он очень много проектировал. Сегодня можно пройти или проехать по специальному маршруту – Москва Мельникова, увидев многие его здания. Кураторы выставки стремятся наиболее полно рассказать о выдающемся мастере, выставить как можно больше предметов, показать материалы к хорошо известным памятникам и проектам, которые не были реализованы.На выставке будут впервые представлены более 200 экспонатов – среди них графика, архивные документы, живопись, личные вещи Константина Степановича и фотоматериалы из архива Дома Мельникова. Некоторые предметы – например, фотоаппарат фирмы Kodak – напоминают о первом путешествии Мельникова в Париж. Он отправился во французскую столицу для строительства знаменитого Павильона СССР 1925.Лучший русский авангард20 октября Еврейский музей и центр толерантности открывают огромную выставку русского авангарда "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства: Казимир Малевич, Павел Филонов, Марк Шагал, Анна Лепорская и другие". Можно сказать, что эта выставка соберет лучшие работы той эпохи, которая неизменно вызывает интерес специалистов, коллекционеров и просто любителей живописи. Всего – 98 работ из крупнейших музеев, список которых открывается Русским музеем и Третьяковской галереей и заканчивается Витебским художественным музеем и частными коллекциями. Центральная тема – история одного из наиболее ярких периодов деятельности Казимира Малевича по созданию новаторской школы авангардного искусства. Выставка впервые была показана в Ельцин Центре в Екатеринбурге. Именно там произошла незадачливая история, когда охранник пририсовал фигурам глаза на картине ученицы Малевича Анны Лепорской. В начале этого года полотно было отреставрировано и будет показано на выставке в Москве.

https://ria.ru/20220916/novayaopera-1817294416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

культпоход, исторический музей, российский еврейский музей толерантности, государственный музей архитектуры имени щусева, всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства