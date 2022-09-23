https://ria.ru/20220923/vystavka-1818994539.html

В Самарской области открылась Поволжская агропромышленная выставка

В Самарской области открылась Поволжская агропромышленная выставка - РИА Новости, 23.09.2022

В Самарской области открылась Поволжская агропромышленная выставка

Поволжская агропромышленная выставка начала работу в поселке Усть-Кинельский Самарской области, в ней принимают участие предприятия из 15 регионов России, а... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T16:47

2022-09-23T16:47

2022-09-23T16:48

самарская область

россия

дмитрий азаров

экономика

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САМАРА, 23 сен - РИА Новости. Поволжская агропромышленная выставка начала работу в поселке Усть-Кинельский Самарской области, в ней принимают участие предприятия из 15 регионов России, а также из Белоруссии, сообщает пресс-служба правительства региона."В пятницу, 23 сентября, в поселке Усть-Кинельский начала работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая собрала представителей сельскохозяйственных предприятий из 15 регионов РФ, а также Белоруссии", - говорится в сообщении.Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, выступая на открытии выставки, отметил, что в этом году более 5 миллиардов рублей было направлено из федерального и регионального бюджетов на развитие села и поблагодарил министерство сельского хозяйства РФ за поддержку."Это позволяет нам серьезно обновлять машинотракторный парк, увеличивать объемы внесения удобрений, внедрять самые современные технологии, переходить на принципы умного агро, год от года добиваться результатов. В этом году мы уже собрали 3,3 миллиона тонн зерна, уверен, что достигнем планки 3,5 миллиона тонн", - цитирует Азарова пресс-служба.Глава региона отметил, что эти показатели могут сравниться с показателями сорокалетней давности, когда количество посевных площадей было значительно больше."Самарская область сегодня, как и всегда в самые переломные, трагические времена истории нашей страны, является опорным краем державы. Сейчас - период мобилизации страны, мобилизации экономики. Аграрии вносят свой весомый вклад в продовольственный суверенитет, в продовольственную безопасность, а значит в целом в безопасность нашей страны", - приводит слова Азарова пресс-служба.На выставке было подписано соглашение о сотрудничестве между сызранским "Сельмашем" и Минским тракторным заводом. По данным пресс-службы, на сегодняшний день более половины тракторов, работающих на полях Самарской области, произведено Минским тракторным заводом. В рамках соглашения на сызранском заводе "Сельмаш" будет организован крупный центр по сервисному обслуживанию и капитально-восстановительному ремонту техники завода, что позволит значительно снизить затраты на обслуживание парка техники и продлить срок службы закупленных тракторов.Также в день открытия выставки были переданы ключи от тракторов производства Минского тракторного завода и Петербургского тракторного завода Самарскому государственному аграрному университету.

https://ria.ru/20220908/agrarii-1815386186.html

https://ria.ru/20220906/urozhay-1814786406.html

https://ria.ru/20220914/zerno-1816775335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

самарская область, россия, дмитрий азаров, экономика