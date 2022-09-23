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Губернатор Липецкой области принял решение о выплате семьям мобилизованных
Губернатор Липецкой области принял решение о выплате семьям мобилизованных - РИА Новости, 23.09.2022
Губернатор Липецкой области принял решение о выплате семьям мобилизованных
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что принял решение о единовременной выплате в 50 тысяч рублей семьям мобилизованных с детьми. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:44
2022-09-23T15:44
2022-09-23T15:44
общество
игорь артамонов
россия
липецкая область
частичная мобилизация в россии
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РЯЗАНЬ, 23 сен – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что принял решение о единовременной выплате в 50 тысяч рублей семьям мобилизованных с детьми."Принял решение о единовременной выплате в 50 тысяч рублей семьям мобилизованных, где есть дети. Дополнительно поручаю всем органам власти оказывать максимальное содействие всем семьям мобилизованных граждан в решении возникающих вопросов - от устройства ребёнка в детский сад до оформления выплат", - написал Артамонов в своём Telegram-канале.Он порекомендовал чиновникам думать "о семьях, откуда мужчины ушли защищать нашу родину".В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818944644.html
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общество, игорь артамонов, россия, липецкая область, частичная мобилизация в россии
Общество, Игорь Артамонов, Россия, Липецкая область, Частичная мобилизация в России
Губернатор Липецкой области принял решение о выплате семьям мобилизованных
Липецким семьям мобилизованных, у которых есть дети, выплатят по 50 тысяч рублей