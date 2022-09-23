https://ria.ru/20220923/vyplata-1818967138.html

Губернатор Липецкой области принял решение о выплате семьям мобилизованных

Губернатор Липецкой области принял решение о выплате семьям мобилизованных - РИА Новости, 23.09.2022

Губернатор Липецкой области принял решение о выплате семьям мобилизованных

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что принял решение о единовременной выплате в 50 тысяч рублей семьям мобилизованных с детьми. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T15:44

2022-09-23T15:44

2022-09-23T15:44

общество

игорь артамонов

россия

липецкая область

частичная мобилизация в россии

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РЯЗАНЬ, 23 сен – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что принял решение о единовременной выплате в 50 тысяч рублей семьям мобилизованных с детьми."Принял решение о единовременной выплате в 50 тысяч рублей семьям мобилизованных, где есть дети. Дополнительно поручаю всем органам власти оказывать максимальное содействие всем семьям мобилизованных граждан в решении возникающих вопросов - от устройства ребёнка в детский сад до оформления выплат", - написал Артамонов в своём Telegram-канале.Он порекомендовал чиновникам думать "о семьях, откуда мужчины ушли защищать нашу родину".В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818944644.html

россия

липецкая область

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общество, игорь артамонов, россия, липецкая область, частичная мобилизация в россии