Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Липецкой области принял решение о выплате семьям мобилизованных - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220923/vyplata-1818967138.html
Губернатор Липецкой области принял решение о выплате семьям мобилизованных
Губернатор Липецкой области принял решение о выплате семьям мобилизованных - РИА Новости, 23.09.2022
Губернатор Липецкой области принял решение о выплате семьям мобилизованных
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что принял решение о единовременной выплате в 50 тысяч рублей семьям мобилизованных с детьми. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:44
2022-09-23T15:44
общество
игорь артамонов
россия
липецкая область
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
РЯЗАНЬ, 23 сен – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что принял решение о единовременной выплате в 50 тысяч рублей семьям мобилизованных с детьми."Принял решение о единовременной выплате в 50 тысяч рублей семьям мобилизованных, где есть дети. Дополнительно поручаю всем органам власти оказывать максимальное содействие всем семьям мобилизованных граждан в решении возникающих вопросов - от устройства ребёнка в детский сад до оформления выплат", - написал Артамонов в своём Telegram-канале.Он порекомендовал чиновникам думать "о семьях, откуда мужчины ушли защищать нашу родину".В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818944644.html
россия
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, игорь артамонов, россия, липецкая область, частичная мобилизация в россии
Общество, Игорь Артамонов, Россия, Липецкая область, Частичная мобилизация в России
15:44 23.09.2022
 
Губернатор Липецкой области принял решение о выплате семьям мобилизованных

Липецким семьям мобилизованных, у которых есть дети, выплатят по 50 тысяч рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 23 сен – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что принял решение о единовременной выплате в 50 тысяч рублей семьям мобилизованных с детьми.
"Принял решение о единовременной выплате в 50 тысяч рублей семьям мобилизованных, где есть дети. Дополнительно поручаю всем органам власти оказывать максимальное содействие всем семьям мобилизованных граждан в решении возникающих вопросов - от устройства ребёнка в детский сад до оформления выплат", - написал Артамонов в своём Telegram-канале.
Он порекомендовал чиновникам думать "о семьях, откуда мужчины ушли защищать нашу родину".
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
14:40
ЕР внесла в Госдуму поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными
 
ОбществоИгорь АртамоновРоссияЛипецкая областьЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала