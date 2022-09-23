https://ria.ru/20220923/vstrecha-1819049924.html

Лавров и Вучич проводят встречу на полях Генассамблеи ООН

Лавров и Вучич проводят встречу на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 23.09.2022

Лавров и Вучич проводят встречу на полях Генассамблеи ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич проводят встречу на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T19:10

2022-09-23T19:10

2022-09-23T19:10

в мире

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ООН, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич проводят встречу на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.Вучич пришел в комнату российской делегации в сопровождении сербского министра иностранных дел Николы Селаковича.Президент Сербии первой протянул руку официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, поздоровался с российским министром, после чего прессу попросили удалиться. Рукопожатие с Захаровой представители СМИ расценили как знак примирения.В 2020 году Захарова опубликовала протокольную фотографию, на которой сербский лидер запечатлен сидящим на стуле перед столом Трампа. Захарова сопроводила снимок известным кадром из фильма "Основной инстинкт". С критикой тогда выступили министр обороны Сербии Александар Вулин, директор канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии Марко Джурич, а также сам Вучич.

https://ria.ru/20220923/sanktsii-1819046794.html

https://ria.ru/20220922/vuchich-1818574424.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сергей лавров, александр вучич, сербия, россия, генеральная ассамблея оон, оон