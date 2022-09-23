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Лавров и Вучич проводят встречу на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 23.09.2022
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Лавров и Вучич проводят встречу на полях Генассамблеи ООН
Лавров и Вучич проводят встречу на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 23.09.2022
Лавров и Вучич проводят встречу на полях Генассамблеи ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич проводят встречу на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T19:10
2022-09-23T19:10
в мире
сергей лавров
александр вучич
сербия
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генеральная ассамблея оон
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич проводят встречу на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.Вучич пришел в комнату российской делегации в сопровождении сербского министра иностранных дел Николы Селаковича.Президент Сербии первой протянул руку официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, поздоровался с российским министром, после чего прессу попросили удалиться. Рукопожатие с Захаровой представители СМИ расценили как знак примирения.В 2020 году Захарова опубликовала протокольную фотографию, на которой сербский лидер запечатлен сидящим на стуле перед столом Трампа. Захарова сопроводила снимок известным кадром из фильма "Основной инстинкт". С критикой тогда выступили министр обороны Сербии Александар Вулин, директор канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии Марко Джурич, а также сам Вучич.
https://ria.ru/20220923/sanktsii-1819046794.html
https://ria.ru/20220922/vuchich-1818574424.html
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в мире, сергей лавров, александр вучич, сербия, россия, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Сергей Лавров, Александр Вучич, Сербия, Россия, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
19:10 23.09.2022
 
Лавров и Вучич проводят встречу на полях Генассамблеи ООН

Глава МИД Лавров и президент Сербии Вучич проводят встречу на полях Генассамблеи ООН

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич проводят встречу на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Вучич пришел в комнату российской делегации в сопровождении сербского министра иностранных дел Николы Селаковича.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 18:59
Вучич выразил надежду, что Сербии не придется вводить санкции против России
Президент Сербии первой протянул руку официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, поздоровался с российским министром, после чего прессу попросили удалиться. Рукопожатие с Захаровой представители СМИ расценили как знак примирения.
В 2020 году Захарова опубликовала протокольную фотографию, на которой сербский лидер запечатлен сидящим на стуле перед столом Трампа. Захарова сопроводила снимок известным кадром из фильма "Основной инстинкт". С критикой тогда выступили министр обороны Сербии Александар Вулин, директор канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии Марко Джурич, а также сам Вучич.
Президент Сербии Александр Вучич во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 01:27
Вучич указал членам ООН на двойные стандарты в подходе к Украине и Сербии
 
В миреСергей ЛавровАлександр ВучичСербияРоссияГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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