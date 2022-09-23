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Во Владивостоке отменили шествие и концерт в День тигра

Во Владивостоке отменили шествие и концерт в День тигра - РИА Новости, 23.09.2022

Во Владивостоке отменили шествие и концерт в День тигра

Шествие и концерт в День тигра отменили во Владивостоке на фоне частичной мобилизации, сообщает мэрия. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T12:14

2022-09-23T12:14

2022-09-23T12:14

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ВЛАДИВОСТОК, 23 сен - РИА Новости. Шествие и концерт в День тигра отменили во Владивостоке на фоне частичной мобилизации, сообщает мэрия."Во Владивостоке принято решение отменить шествие по случаю празднования Дня тигра, которое должно было состояться 25 сентября. Кроме того, в этот же день не состоится вечерний концерт на центральной площади", – говорится в сообщении.По данным властей, такое решение принято по рекомендации губернатора Приморья Олега Кожемяко, который призвал отказаться от проведения массовых увеселительных мероприятий на фоне частичной мобилизации в стране. Ранее сообщалось, что по той же причине в нескольких городах Приморского края также отменили праздничные мероприятия.День тигра во Владивостоке – экологический праздник, который отмечают в городе в последнее воскресенье сентября с 2000 года. В 2001 году мероприятие стало официальным. Его цель – привлечь внимание общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра. Идея праздника принадлежит писателю-охотоведу Владимиру Тройнину. Ранее шествие в День тигра отменяли во Владивостоке из-за пандемии коронавируса.

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Лана Баева

туризм, олег кожемяко, владивосток, приморский край, новости - туризм, туристы