https://ria.ru/20220923/vladivostok-1818893926.html
Во Владивостоке отменили шествие и концерт в День тигра
Во Владивостоке отменили шествие и концерт в День тигра - РИА Новости, 23.09.2022
Во Владивостоке отменили шествие и концерт в День тигра
Шествие и концерт в День тигра отменили во Владивостоке на фоне частичной мобилизации, сообщает мэрия. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:14
2022-09-23T12:14
2022-09-23T12:14
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ВЛАДИВОСТОК, 23 сен - РИА Новости. Шествие и концерт в День тигра отменили во Владивостоке на фоне частичной мобилизации, сообщает мэрия."Во Владивостоке принято решение отменить шествие по случаю празднования Дня тигра, которое должно было состояться 25 сентября. Кроме того, в этот же день не состоится вечерний концерт на центральной площади", – говорится в сообщении.По данным властей, такое решение принято по рекомендации губернатора Приморья Олега Кожемяко, который призвал отказаться от проведения массовых увеселительных мероприятий на фоне частичной мобилизации в стране. Ранее сообщалось, что по той же причине в нескольких городах Приморского края также отменили праздничные мероприятия.День тигра во Владивостоке – экологический праздник, который отмечают в городе в последнее воскресенье сентября с 2000 года. В 2001 году мероприятие стало официальным. Его цель – привлечь внимание общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра. Идея праздника принадлежит писателю-охотоведу Владимиру Тройнину. Ранее шествие в День тигра отменяли во Владивостоке из-за пандемии коронавируса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, олег кожемяко, владивосток, приморский край, новости - туризм, туристы
Туризм, Туризм, Олег Кожемяко, Владивосток, Приморский край, Новости - Туризм, туристы
Во Владивостоке отменили шествие и концерт в День тигра
На фоне частичной мобилизации во Владивостоке отменили шествие и концерт в День тигра
ВЛАДИВОСТОК, 23 сен - РИА Новости. Шествие и концерт в День тигра отменили во Владивостоке на фоне частичной мобилизации, сообщает мэрия.
"Во Владивостоке принято решение отменить шествие по случаю празднования Дня тигра, которое должно было состояться 25 сентября. Кроме того, в этот же день не состоится вечерний концерт на центральной площади", – говорится в сообщении.
По данным властей, такое решение принято по рекомендации губернатора Приморья Олега Кожемяко, который призвал отказаться от проведения массовых увеселительных мероприятий на фоне частичной мобилизации в стране. Ранее сообщалось, что по той же причине в нескольких городах Приморского края также отменили праздничные мероприятия.
День тигра во Владивостоке – экологический праздник, который отмечают в городе в последнее воскресенье сентября с 2000 года. В 2001 году мероприятие стало официальным. Его цель – привлечь внимание общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра. Идея праздника принадлежит писателю-охотоведу Владимиру Тройнину. Ранее шествие в День тигра отменяли во Владивостоке из-за пандемии коронавируса.