Рейтинг@Mail.ru
ЕК заявила о праве отказывать во въезде россиянам на индивидуальной основе - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220923/vizy-1818927761.html
ЕК заявила о праве отказывать во въезде россиянам на индивидуальной основе
ЕК заявила о праве отказывать во въезде россиянам на индивидуальной основе - РИА Новости, 23.09.2022
ЕК заявила о праве отказывать во въезде россиянам на индивидуальной основе
Шенгенский кодекс по границам предусматривает отказ во въезде для граждан третьих стран, исходя из соображений внутренней безопасности и общественного порядка,... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:52
2022-09-23T13:52
в мире
мария захарова
пекка хаависто
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
эстония
латвия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Шенгенский кодекс по границам предусматривает отказ во въезде для граждан третьих стран, исходя из соображений внутренней безопасности и общественного порядка, однако такие вопросы решаются на индивидуальной основе, сообщили РИА Новости в Европейской комиссии, комментируя введенный Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей запрет на въезд для граждан РФ с туристическими визами всех стран Евросоюза.При этом собеседник агентства не стала комментировать вопрос о том, соответствует ли неселективный, общий запрет на въезд граждан России в страны Балтии европейскому праву.Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября ввели запрет на въезд в эти страны граждан России, для которых целью посещения ЕС является туризм, бизнес, спорт или культура, с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза. С 18 августа Эстония запретила въезд гражданам России с выданной в Эстонии шенгенской визой, но въезд в страну с визами других государств ЕС еще был возможен. Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды прекратили также принимать у россиян документы на оформление туристических виз. А глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто заявил, что считает возможным полный запрет на выдачу туристических виз странами ЕС в России. Финляндия предложила Евросоюзу, чтобы туристические визы были включены в сферу санкций ЕС."В соответствии с Шенгенским кодексом о границах, отказ во въезде юридически возможен на индивидуальной основе, исходя из соображений внутренней безопасности и общественного порядка", - сообщил РИА Новости источник в Еврокомиссии.Собеседник агентства подчеркнул, что при этом необходимо обеспечить доступ в ЕС "по гуманитарным соображениям, а также журналистов и правозащитников".В четверг официальный представитель Еврокомиссии Анита Хипер заявила, что ЕК в настоящее время обсуждает со странами ЕС вопрос о выдаче виз гражданам России по гуманитарным соображениям на фоне объявленной в России частичной мобилизации. "Мы находимся в контакте с государствами ЕС, оцениваем ситуацию для оказания поддержки и подготовки к следующему этапу", - сказала она.При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что ЕС с 12 сентября полностью остановил действие соглашения по упрощенному визовому режиму с Россией, а ЕК выпустила инструкции для стран ЕС по действиям в визовых вопросах с российскими гражданами."Все страны ЕС подтвердили как приостановку соглашения, так и инструкции Еврокомиссии", - добавил источник в ЕК.Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделало их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить соглашение об упрощенной выдаче виз между Россией и странами Евросоюза, заявила, что Москва не собирается уподобляться Брюсселю в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявлял, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ России должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.
https://ria.ru/20220920/finlyandiya-1818190214.html
https://ria.ru/20220818/vizy-1810445959.html
https://ria.ru/20220922/vizy-1818672513.html
россия
эстония
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_e56ecb201ad0b3f732f8bccbcd6b60a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мария захарова, пекка хаависто, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, эстония, латвия, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Мария Захарова, Пекка Хаависто, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Эстония, Латвия, Евросоюз, Еврокомиссия
13:52 23.09.2022
 
ЕК заявила о праве отказывать во въезде россиянам на индивидуальной основе

ЕК заявила о праве отказывать во въезде россиянам, но на индивидуальной основе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Шенгенский кодекс по границам предусматривает отказ во въезде для граждан третьих стран, исходя из соображений внутренней безопасности и общественного порядка, однако такие вопросы решаются на индивидуальной основе, сообщили РИА Новости в Европейской комиссии, комментируя введенный Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей запрет на въезд для граждан РФ с туристическими визами всех стран Евросоюза.
При этом собеседник агентства не стала комментировать вопрос о том, соответствует ли неселективный, общий запрет на въезд граждан России в страны Балтии европейскому праву.
Город Хельсинки - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 16:07Туризм
Финляндия предложила включить туристические визы в сферу санкций
Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября ввели запрет на въезд в эти страны граждан России, для которых целью посещения ЕС является туризм, бизнес, спорт или культура, с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза. С 18 августа Эстония запретила въезд гражданам России с выданной в Эстонии шенгенской визой, но въезд в страну с визами других государств ЕС еще был возможен. Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды прекратили также принимать у россиян документы на оформление туристических виз. А глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто заявил, что считает возможным полный запрет на выдачу туристических виз странами ЕС в России. Финляндия предложила Евросоюзу, чтобы туристические визы были включены в сферу санкций ЕС.
"В соответствии с Шенгенским кодексом о границах, отказ во въезде юридически возможен на индивидуальной основе, исходя из соображений внутренней безопасности и общественного порядка", - сообщил РИА Новости источник в Еврокомиссии.
Собеседник агентства подчеркнул, что при этом необходимо обеспечить доступ в ЕС "по гуманитарным соображениям, а также журналистов и правозащитников".
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 13:37
Главы МИД стран Евросоюза обсудят вопрос виз для россиян
В четверг официальный представитель Еврокомиссии Анита Хипер заявила, что ЕК в настоящее время обсуждает со странами ЕС вопрос о выдаче виз гражданам России по гуманитарным соображениям на фоне объявленной в России частичной мобилизации. "Мы находимся в контакте с государствами ЕС, оцениваем ситуацию для оказания поддержки и подготовки к следующему этапу", - сказала она.
При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что ЕС с 12 сентября полностью остановил действие соглашения по упрощенному визовому режиму с Россией, а ЕК выпустила инструкции для стран ЕС по действиям в визовых вопросах с российскими гражданами.
"Все страны ЕС подтвердили как приостановку соглашения, так и инструкции Еврокомиссии", - добавил источник в ЕК.
Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделало их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить соглашение об упрощенной выдаче виз между Россией и странами Евросоюза, заявила, что Москва не собирается уподобляться Брюсселю в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявлял, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ России должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 13:55
В ЕК обсуждают гуманитарные визы для россиян из-за частичной мобилизации
 
В миреМария ЗахароваПекка ХаавистоДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияЭстонияЛатвияЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала