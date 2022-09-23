https://ria.ru/20220923/vizy-1818927761.html

ЕК заявила о праве отказывать во въезде россиянам на индивидуальной основе

ЕК заявила о праве отказывать во въезде россиянам на индивидуальной основе - РИА Новости, 23.09.2022

ЕК заявила о праве отказывать во въезде россиянам на индивидуальной основе

Шенгенский кодекс по границам предусматривает отказ во въезде для граждан третьих стран, исходя из соображений внутренней безопасности и общественного порядка,... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T13:52

2022-09-23T13:52

2022-09-23T13:52

в мире

мария захарова

пекка хаависто

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

эстония

латвия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Шенгенский кодекс по границам предусматривает отказ во въезде для граждан третьих стран, исходя из соображений внутренней безопасности и общественного порядка, однако такие вопросы решаются на индивидуальной основе, сообщили РИА Новости в Европейской комиссии, комментируя введенный Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей запрет на въезд для граждан РФ с туристическими визами всех стран Евросоюза.При этом собеседник агентства не стала комментировать вопрос о том, соответствует ли неселективный, общий запрет на въезд граждан России в страны Балтии европейскому праву.Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября ввели запрет на въезд в эти страны граждан России, для которых целью посещения ЕС является туризм, бизнес, спорт или культура, с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза. С 18 августа Эстония запретила въезд гражданам России с выданной в Эстонии шенгенской визой, но въезд в страну с визами других государств ЕС еще был возможен. Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды прекратили также принимать у россиян документы на оформление туристических виз. А глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто заявил, что считает возможным полный запрет на выдачу туристических виз странами ЕС в России. Финляндия предложила Евросоюзу, чтобы туристические визы были включены в сферу санкций ЕС."В соответствии с Шенгенским кодексом о границах, отказ во въезде юридически возможен на индивидуальной основе, исходя из соображений внутренней безопасности и общественного порядка", - сообщил РИА Новости источник в Еврокомиссии.Собеседник агентства подчеркнул, что при этом необходимо обеспечить доступ в ЕС "по гуманитарным соображениям, а также журналистов и правозащитников".В четверг официальный представитель Еврокомиссии Анита Хипер заявила, что ЕК в настоящее время обсуждает со странами ЕС вопрос о выдаче виз гражданам России по гуманитарным соображениям на фоне объявленной в России частичной мобилизации. "Мы находимся в контакте с государствами ЕС, оцениваем ситуацию для оказания поддержки и подготовки к следующему этапу", - сказала она.При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что ЕС с 12 сентября полностью остановил действие соглашения по упрощенному визовому режиму с Россией, а ЕК выпустила инструкции для стран ЕС по действиям в визовых вопросах с российскими гражданами."Все страны ЕС подтвердили как приостановку соглашения, так и инструкции Еврокомиссии", - добавил источник в ЕК.Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделало их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить соглашение об упрощенной выдаче виз между Россией и странами Евросоюза, заявила, что Москва не собирается уподобляться Брюсселю в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявлял, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ России должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.

https://ria.ru/20220920/finlyandiya-1818190214.html

https://ria.ru/20220818/vizy-1810445959.html

https://ria.ru/20220922/vizy-1818672513.html

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в мире, мария захарова, пекка хаависто, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, эстония, латвия, евросоюз, еврокомиссия