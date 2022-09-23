https://ria.ru/20220923/uvolnenie-1818995027.html
В ТК внесли поправки об увольнении мобилизованных работников
В ТК внесли поправки об увольнении мобилизованных работников - РИА Новости, 23.09.2022
В ТК внесли поправки об увольнении мобилизованных работников
Поправки в Трудовой кодекс РФ предполагают возможность расторжения трудового договора работодателем, если мобилизованный сотрудник не выйдет на работу после... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T16:48
2022-09-23T16:48
2022-09-23T16:48
общество
россия
единая россия
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156023/33/1560233373_0:0:3194:1796_1920x0_80_0_0_7903e9ff9020539aa6bb1004ee4bc1ac.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Поправки в Трудовой кодекс РФ предполагают возможность расторжения трудового договора работодателем, если мобилизованный сотрудник не выйдет на работу после трех месяцев с даты окончания службы по мобилизации, текст поправок есть в распоряжении РИА Новости.В пятницу "Единая Россия" внесла поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными для участия в спецоперации сотрудниками, после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации.Депутаты и сенаторы предлагают внести дополнение в статью 81 части первой ТК РФ. Согласно изменениям, работодатель сможет расторгнуть трудовой договор с сотрудником, если по истечении трех месяцев после окончания прохождения им военной службы по мобилизации или службы по контракту, работник не вышел на работу.
https://ria.ru/20220923/povestka-1818980226.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156023/33/1560233373_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_aa23db044c3bbd04c1d7c6657ce65612.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, единая россия, частичная мобилизация в россии
Общество, Россия, Единая Россия, Частичная мобилизация в России
В ТК внесли поправки об увольнении мобилизованных работников
Мобилизованного сотрудника смогут уволить через три месяца после окончания службы