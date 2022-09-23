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В ТК внесли поправки об увольнении мобилизованных работников - РИА Новости, 23.09.2022
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В ТК внесли поправки об увольнении мобилизованных работников
В ТК внесли поправки об увольнении мобилизованных работников - РИА Новости, 23.09.2022
В ТК внесли поправки об увольнении мобилизованных работников
Поправки в Трудовой кодекс РФ предполагают возможность расторжения трудового договора работодателем, если мобилизованный сотрудник не выйдет на работу после... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T16:48
2022-09-23T16:48
общество
россия
единая россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Поправки в Трудовой кодекс РФ предполагают возможность расторжения трудового договора работодателем, если мобилизованный сотрудник не выйдет на работу после трех месяцев с даты окончания службы по мобилизации, текст поправок есть в распоряжении РИА Новости.В пятницу "Единая Россия" внесла поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными для участия в спецоперации сотрудниками, после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации.Депутаты и сенаторы предлагают внести дополнение в статью 81 части первой ТК РФ. Согласно изменениям, работодатель сможет расторгнуть трудовой договор с сотрудником, если по истечении трех месяцев после окончания прохождения им военной службы по мобилизации или службы по контракту, работник не вышел на работу.
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общество, россия, единая россия, частичная мобилизация в россии
Общество, Россия, Единая Россия, Частичная мобилизация в России
16:48 23.09.2022
 
В ТК внесли поправки об увольнении мобилизованных работников

Мобилизованного сотрудника смогут уволить через три месяца после окончания службы

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкНовобранцы
Новобранцы - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Поправки в Трудовой кодекс РФ предполагают возможность расторжения трудового договора работодателем, если мобилизованный сотрудник не выйдет на работу после трех месяцев с даты окончания службы по мобилизации, текст поправок есть в распоряжении РИА Новости.
В пятницу "Единая Россия" внесла поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными для участия в спецоперации сотрудниками, после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации.
Депутаты и сенаторы предлагают внести дополнение в статью 81 части первой ТК РФ. Согласно изменениям, работодатель сможет расторгнуть трудовой договор с сотрудником, если по истечении трех месяцев после окончания прохождения им военной службы по мобилизации или службы по контракту, работник не вышел на работу.
Военный билет - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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Правительство разъяснило порядок вручения повесток о частичной мобилизации
 
ОбществоРоссияЕдиная РоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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