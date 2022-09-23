https://ria.ru/20220923/uvolnenie-1818995027.html

В ТК внесли поправки об увольнении мобилизованных работников

В ТК внесли поправки об увольнении мобилизованных работников - РИА Новости, 23.09.2022

В ТК внесли поправки об увольнении мобилизованных работников

Поправки в Трудовой кодекс РФ предполагают возможность расторжения трудового договора работодателем, если мобилизованный сотрудник не выйдет на работу после... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T16:48

2022-09-23T16:48

2022-09-23T16:48

общество

россия

единая россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Поправки в Трудовой кодекс РФ предполагают возможность расторжения трудового договора работодателем, если мобилизованный сотрудник не выйдет на работу после трех месяцев с даты окончания службы по мобилизации, текст поправок есть в распоряжении РИА Новости.В пятницу "Единая Россия" внесла поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными для участия в спецоперации сотрудниками, после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации.Депутаты и сенаторы предлагают внести дополнение в статью 81 части первой ТК РФ. Согласно изменениям, работодатель сможет расторгнуть трудовой договор с сотрудником, если по истечении трех месяцев после окончания прохождения им военной службы по мобилизации или службы по контракту, работник не вышел на работу.

https://ria.ru/20220923/povestka-1818980226.html

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общество, россия, единая россия, частичная мобилизация в россии