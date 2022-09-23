https://ria.ru/20220923/ugrozy-1819089184.html

Председателям участковых комиссий в ЛНР приходили смс с угрозами

Председателям участковых комиссий в ЛНР приходили смс с угрозами - РИА Новости, 23.09.2022

Председателям участковых комиссий в ЛНР приходили смс с угрозами

Председателям участковых комиссий в Луганске, работающим на референдуме по вопросу о вхождении ЛНР в состав России, приходили смс-сообщения с угрозами, заявила... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T23:06

2022-09-23T23:06

2022-09-23T23:06

в мире

елена кравченко

россия

луганск

луганская народная республика

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Председателям участковых комиссий в Луганске, работающим на референдуме по вопросу о вхождении ЛНР в состав России, приходили смс-сообщения с угрозами, заявила в пятницу журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко."У нас были некоторые угрозы в отношении председателей участковых комиссий в городе Луганске, которые поступали в виде смс", - сказала Кравченко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/referendum-1819087502.html

https://ria.ru/20220923/referendum-1819067846.html

россия

луганск

луганская народная республика

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в мире, елена кравченко, россия, луганск, луганская народная республика, референдум в донбассе